Ex-BBB Marcela é presa em Curitiba após ser pega dirigindo com uma taça de vinho

A paranaense Marcela Queiroz, que participou da 4ª temporada do “Big Brother Brasil” (Globo), foi presa neste domingo (29) após ser autuada em flagrante por embriaguez. De acordo com o site RicMais, veículo local no Paraná, ela estava com uma taça de vinho nas mãos enquanto dirigia. A prisão aconteceu em Curitiba, capital do estado.

Ela também se recusou a fazer o teste do bafômetro e, segundo os policiais, apresentava sinais de embriaguez. Ao ser abordada, afirma o veículo, ela lembrou que era participante do reality. Marcela Queiroz foi levada à sede da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

Reprodução/Instagram

Na 4ª edição do “BBB” (Globo), Marcela foi a 10ª eliminada e ficou conhecida como Mama, apelido dado durante o confinamento e que carrega até hoje. Atualmente, ela trabalha com estética e adora posar em fotos ao lado da filha nas redes sociais.

Com o pavio curto, Marcela não conseguia ficar longe de confusão e acabou ficando marcada por sua briga com Solange Vega, a Sol. Segundo a ex-BBB Sol, a briga foi um vexame em rede nacional. “Marcou muito. Causou na época. Ela começou falando que fui com o Rogério para o edredon e eu não gostei e retruquei. Depois, falei que a bunda dela era caída. Ela disse que meu peito era murcho. Foi horrível na época. Hoje, dou bastante risada. Mas foi uma briga engraçada”, disse.