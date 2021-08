Continuação da novela ‘Topíssima’ ainda é uma incerteza para a Record TV

Assim como em sua exibição original em 2019, a novela “Topíssima” (Record TV) foi um sucesso em sua reprise e conseguiu manter ótimos resultados de audiência para a emissora de São Paulo. Mas e a prometida segunda temporada da novela, será que ainda está de pé?

Quando a novela de Cristianne Fridman encerrou sua exibição, o público ficou surpreso por ter algumas coisas que ainda estavam para serem resolvidas. Porém, a grande novidade ficou por conta do anúncio de que uma segunda temporada da novela estava certa para acontecer em breve.

O maior problema é que a pandemia chegou e acabou tornando uma dúvida sobre a produção no canal. Alguns detalhes já estariam acertados e a Record TV tem o interesse em dar início na produção da novela para o começo do ano que vem, principalmente agora depois do bom retorno da reprise.

Reprodução/Record TV

A trama que começou no Rio de Janeiro com os dramas vividos pela protagonista Sophia (Camila Rodrigues) e Antonio (Felipe Cunha), agora deve continuar em Salvador. A executiva estaria pronta para assumir a reitoria de uma universidade na capital baiana. Tudo ainda gira em torno de incertezas, mas em breve podemos ter novidades.

Novidade na dramaturgia da Record TV

Mesmo sem data de estreia definida, a Record TV está a todo vapor com a produção da novela “Reis”, que será a substituta de “Gênesis”, que está sendo exibida atualmente, às 21h, na emissora da Barra Funda, em São Paulo.

As gravações da nova trama bíblica devem começar em novembro. Inicialmente, o trabalho estava confirmado para começar em setembro, mas a pandemia adiou o início dos trabalhos em estúdio e a emissora precisou repensar o seus projetos voltados à dramaturgia.

Divulgação/Record TV

A nova trama se baseia em vários livros do Antigo Testamento e, assim como a atual novela “Genesis”, vai se dividir em algumas temporadas. O enredo da novela, escrita por Raphaella Castro, a mesma responsável pelo texto da 7ª fase de “Gênesis”, retrata a transição no governo de Israel, que anteriormente era comandado por juízes e passa a ser regido pela monarquia. Será abordado os dois últimos juízes, Eli e Samuel e, em seguida, os primeiros reis, Saul e Davi. Na sequência, está prevista a história de Salomão e, a partir deste ponto, o reino será dividido em Israel (capital Samaria) e Judá (capital Jerusalém).

Como as gravações ainda não começaram e “Genesis” deve acabar em breve, a Record TV terá que reprisar uma outra novela antes da estreia de “Reis”. Ao que parece, a produção optou por uma nova reprise de Os Dez Mandamentos (2015-2016). E, enquanto a reprise tapa o buraco na programação da emissora, os responsáveis pelo novo folhetim poderão escolher e escalar os atores das tramas iniciais e das primeiras fases de “Reis”.