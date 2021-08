Repaginado! ‘Caldeirão’ com Marcos Mion ganha novos quadros e novo cenário

Marcos Mion estreia neste sábado (4) no comando do “Caldeirão” (Globo) e durante as gravações do primeiro programa ele mostrou que realmente está empolgado com o novo emprego. “O que eu posso garantir é alegria, alto astral, risadas, ritmo, diversão, um tanto de loucura e a felicidade que cai bem num sábado à tarde”, contou Mion, animado.

Em novo formato, o “Caldeirão” de Mion traz atrações já conhecidas e outros lançados pelo novo apresentador da Globo, como o “Tem ou Não Tem”, que volta ao programa repaginado e, agora, com a participação de famosos. Em uma de suas redes sociais, Marcos Mion adiantou os dois convidados do quadro que estarão na estreia: Paulo Vieira e Juliana Paes.

Além deste, o “Caldeirão”terá quadros inéditos, como o “Sobe o Som”, em que os convidados precisam adivinhar a música apenas pela melodia, e “Isso a Globo Mostra”, onde Marcos Mion comenta com muito bom humor cenas marcantes da programação da Globo.

Divulgação/Globo

Nas redes sociais, Boninho também comentou o primeiro dia de gravação do novo “Caldeirão”. “Primeiro dia de gravação! Foi divertido, especial e com uma final surpreendente”, escreveu o diretor da Globo, que enviou flores para enfeitar o camarim de Marcos Mion. “Em nome de toda equipe, desejamos que você brilhe nas tardes de sábado e que siga muitos anos ao nosso lado. Receba nosso enorme carinho. Boninho e time”, dizia o bilhete.

LEIA MAIS:

Emocionado, Mion disse: “O Boninho sabe há quanto tempo, quanta ansiedade, quanta vontade, quanta reza, quanto trabalho e crença para chegar neste momento. Ler um cartão desse cara com quem eu sonhava em trabalhar, queria, admiro, piro e curto… Sem palavras, que dia!”.

O novo “Caldeirão” (Globo) irá dispensar a plateia virtual, que acompanhou Luciano Huck até o último programa. Agora, com Marcos Mion, a plateia será presencial, como já acontece com o “The Masked Singer Brasil”. A presença das pessoas podem ser vistas na chamada do programa. “Você já conhece o Tem ou Não Tem, mas a gente vai chegar com uma novidade: famosos vão disputar o jogo com a ajuda da família e dos amigos. E vai ter música também: os nossos convidados mais do que especiais vão ter que adivinhar hits conhecidos e também eternos sucessos. É o Sobe Som”. Uma coisa eu garanto: a gente vai se divertir muito”, anunciou o apresentador.