Luisa Mell quer processar Sikêra Jr. por fala no ‘Programa Raul Gil’

O jornalista Sikêra Jr., apresentador do “Alerta Nacional” (RedeTV!) deve enfrentar um novo processo judicial. Desta vez, a apresentadora e defensora dos animais Luisa Mell pretende unir provas para colocar o comunicador na justiça.

O processo deve acontecer por causa da participação de Sikêra Jr. no “Programa Raul Gil” (SBT), no dia 14 de agosto. Na atração, ele participou do quadro “Para quem Você Tira o Chapéu” e acabou expondo sua opinião sobre diversas personalidades, incluindo Luisa. E justificou que não tirou o chapéu para a ativista por que ela [Luisa] pegava dinheiro da sua Organização Não Governamental.

A mãe da ativista e ex-apresentadora negou todas as acusações.“O Instituto da minha filha tem uma transparência tão grande que ganhou prêmios de melhor ONG em defesa dos animais justamente pelo seu comprometimento. Luisa é incorruptível, jamais pegaria um real sequer do instituto. Ele foi horrível. Não dá para aceitar essa acusação“, contou ela. Agora, Luisa está em fase de reunir provas contra Sikêra.

Quem também entrou na justiça contra o jornalista Sikêra Jr foi a apresentadora Xuxa, que perdeu a batalha judicial. Na última terça-feira (27), a Justiça de São Paulo negou o pedido dos advogados de Xuxa para proibir Sikêra de citar seu nome no programa “Alerta Nacional” (RedeTV!). A decisão foi emitida pela 9ª Câmara de Direito Privado de São Paulo e assinada pelo desembargador César Peixoto, relator do caso em segunda instância.

Além dos processos judiciais, o apresentador precisou enfrentar uma manifestação na última quinta-feira (26), quando algumas organizações LGBTQIA+ compareceram à sede da RedeTV!, em São Paulo, pedindo a desmonetização do jornal “Alerta Nacional” (RedeTV!).

Entidades, como a Sleeping Giants Brasil, All Out, Aliança Nacional LGBTI+ e o canal do Youtube “Põe na Roda”, levaram para a porta da RedeTV! um caminhão com alto-falantes e cobraram a posição de marcas que ainda patrocinam o apresentador da RedeTV!, mesmo após seus comentários preconceituosos contra homossexuais. “Olha quem começou a fazer barulho na frente da RedeTV!”, escreveu a página do canal “Põe na Roda”, ao mostrar um registro do local.

O protesto contra Sikêra Jr. ainda é um reflexo das falas consideradas homofóbicas do apresentador em seu programa “Alerta Nacional” (RedeTV!), que, em junho deste ano, afirmou que gays são uma “raça desgraçada” e ameaçar pessoas LGBTQIA+. Na época, o programa perdeu diversos anunciantes. “Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar um momento que vamos ter que fazer um barulho maior”, ameaçou.