Post de Xuxa aumenta os boatos de um novo programa

Sem espaço fixo na televisão desde o fim de seu contrato com a Record TV, onde teve como último trabalho o especial de fim de ano “Canta Comigo”, a apresentadora Xuxa Meneghel voltou a chamar atenção ao ser uma das possíveis apresentadoras da versão brasileira do reality show americano “RuPaul’s Drag Race”. E, neste sábado (28), os boatos ganharam mais força após a rainha dos baixinhos postar, em seu perfil oficial do Instagram uma foto, onde aparece rodeada de pessoas e dentro de um camarim.

Na legenda, Xuxa escreveu: “Equipe incrível, vem coisa boa por aí”. A foto bombou e muitos fãs questionaram a apresentadora sobre o que seria essa “coisa boa”. Entre elogios de famosos e anônimos, alguns fãs escreveram “E vamos de Drag Race?”. Outro seguidor escreveu: “Ela confirmou em uma live que tem um programa muito legal, em 2022, voltado ao público LGBTQIA+”.

Além disso, após a divulgação de que Xuxa estaria no comando do “Drag Race Brasil”, apresentadora se pronunciou nas redes sociais. “O que eu posso dizer é que eu vi todos os episódios, o seis e o sete são os meus preferidos. A drag que eu mais gosto? Tem uma japinha pequenininha que acabou dizendo no episódio que ela estava com AIDS, e que ninguém sabia da família dela. Não sei o nome dela porque são muitos nomes diferentes nesse tempo todo. Mas tem uns que são maravilhosos, né? Nossa, como dançam, como cantam, como se maquiam…”.

No vídeo, Xuxa rebateu as críticas de apropriação cultural, que surgiram após o vazamento da informação. “Tem uma drag dentro de mim que fica muito afim de fazer muita coisa. Então, se eu puder, eu ainda vou participar de um programa onde vão me maquiar, eu ainda vou fazer fotos… claro, com todo respeito. Não estou fazendo isso pra me apropriar de absolutamente nada. Eu respeito muito a vida de vocês, a história de vocês. Eu não consigo imaginar o que vocês já devem ter passado na vida. É muito fácil eu, como mulher, me montar e falar ‘estou brincando de ser drag queen’ e não é isso, não é uma brincadeira, e sim pedindo licença para entrar no mundo de vocês e dizer que eu tenho muito orgulho que vocês me aceitem. Já que vocês me aceitaram algumas vezes, eu vou me vestir e transvestir ou querer ficar parecida com vocês porque eu admiro muito, mas, por favor, não leve para o outro lado e sim, realmente, só admiração, muita admiração”, afirmou Xuxa.

Reprodução/Pinterest

A nave da Xuxa está de volta

Além dos boatos de um novo programa, Xuxa estaria no elenco da próxima edição do “Prêmio Multishow”, que vai ao ar em dezembro deste ano. Em sua participação, Xuxa sairia de uma réplica da nave espacial, que fazia parte do programa “Xou da Xuxa”, na Globo. Além disso, Xuxa vem se dedicando à produção de um documentário sobre sua carreira para o Globoplay.

A nova edição do “Prêmio Multishow” deve ser apresentado por Tatá Werneck e Iza e contará com uma homenagem a Paulo Gustavo, morto este ano em razão de complicações decorrentes da covid-19. A premiação não deve ter plateia, mas o canal planeja reunir todos os artistas indicados