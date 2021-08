William Bonner toma a segunda dose de vacina contra a covid-19

O jornalista William Bonner, âncora do “Jornal Nacional” (Globo) foi vacinado com a segunda dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (30), no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, ele postou a foto e comemorou. Na foto do feed, William Bonner surgiu com uma máscara preta e ao lado da profissional da saúde, que mostrava a seringa vazia depois de imunizar o famoso. “Dose número 2. Saúde pra todos”, escreveu William Bonner na legenda da publicação.

A foto bombou e os fãs comemoraram junto com o jornalista da Globo: “saúde”, “ebaaaaa, que alegriaaaa. Obrigada por compartilhar esse momento único conosco”, “bonita imagem”, foram apenas alguns dos recados.

Aos 57 anos, William Bonner tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 em junho e, além de postar nas redes sociais, ele quebrou o protocolo do “Jornal Nacional”e falou sobre a emoção de tomar ser imunizado.

Em uma live no Instagram, o âncora da Globo mostrou um jantar ao lado da esposa, Natasha Dantas, e da filha, Beatriz Bonner. No vídeo, William revelou que estava suando por conta de um possível efeito colateral da vacina, mas que não sentia nada demais. “Estou suando, mas não tem nada a ver com a vacina”, disse o famoso, que foi completado por Natasha: “É efeito da vacina, sim, mas ele não quer admitir”.

O jornalista ainda disse que se sentia cansado após um dia exaustivo de trabalho na redação da Globo. “Eu me senti um pouco mais sonolento. A dor no braço eu senti bem pouco, só no ponto em que foi aplicada a vacina”, revelou Bonner. Sobre os sintomas, o global complementou:

“Eu dormi bem, comi bem e passei o dia razoavelmente bem. Estou me sentindo só um pouco mais cansado que o normal de um dia como este. Não é obrigatória essa reação tão difícil e tão sofrida. Eu não tenho do que me queixar”.