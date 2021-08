Ex-BBB Pocah é diagnosticada com narcolepsia, um distúrbio do sono

A cantora e ex-BBB 21 Pocah revelou neste sábado (28), por meio de seu perfil no Twitter, que foi diagnosticada com narcolepsia, um distúrbio do sono e, por isso, dormia muito no Big Brother Brasil” (Globo). Ela já começou o tratamento, mas resolveu alertar seus fãs. “Vocês já ouviram falar em narcolepsia? É um distúrbio do sono. Pois é! Descobri que tenho”, escreveu.

Quando esteve no BBB 21, o sono de Pocah virou motivo para diversos memes e piadas na internet e, durante uma entrada ao vivo, o apresentador do reality show, Tiago Leifert, comentou que alguns participantes deveriam acordar para o jogo ao invés de dormir. Na época, o empresário Ronan Souza, noivo de Pocah, se pronunciou sobre os motivos que fazem a funkeira sempre aparecer dormindo na casa. “Ela realmente dorme durante o dia, o relógio biológico dela é um pouco invertido, já que trabalha há mais de 10 anos fazendo shows durante a noite”, explicou o noivo, sem saber que Pocah já sofria de narcolepsia.

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS), a narcolepsia é uma condição neurológica crônica em que a pessoa acaba sentindo uma sonolência bastante excessiva, chegando a adormecer em vários momentos do dia, mesmo após uma boa noite de sono e, com isso, uma pessoa com narcolepsia pode pegar no sono em pé, no transporte público, no meio do trabalho, na escola e até mesmo dirigindo.

Ainda não se sabe exatamente quais são as causas da narcolepsia, sendo que são apontados como possíveis causadores da condição um desequilíbrio nas substâncias químicas do cérebro, fatores genéticos e até mesmo a baixa produção de hipocretina, uma substância responsável por nos manter acordados durante o dia. Entre os sintomas de narcolepsia, podemos destacar: sonolência diurna excessiva, alucinações, insônia e sono descontrolado.

No post, a funkeira comentou que está focada nos cuidados relacionados com a saúde mental e, por isso, está ficando um pouco distante das redes sociais. "Estou tratando isso e algumas outras coisas como Tdah e ansiedade. Desculpa não estar tão ativa aqui como antes e não postar com tanta frequência nas redes. Minha prioridade agora está sendo cuidar de mim. Para que quanto antes eu possa retomar a minha vida 'normal'. Achei importante compartilhar isso com vocês", relatou a ex-BBB 21.