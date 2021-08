Homenagem para Hebe Camargo dá errado e Ivete Sangalo vira meme na web

Na última terça-feira (24), Ivete Sangalo aproveitou o “The Masked Singer Brasil” (Globo) para homenagear a apresentadora Hebe Camargo, que faleceu em 29 de setembro de 2012. Mas a homenagem à musa da televisão brasileira não deu certo e ela foi vítima da língua afiada dos internautas.

No palco da competição musical, a cantora baiana surgiu usando um look todo rosa, repleto de plumas e paetês e revelou que o look da noite era inspirado em Hebe Camargo. Mas, mesmo tratando-se de uma homenagem, a vestimenta de Veveta acabou gerando piadas. Nas redes sociais, alguns telespectadores compararam o vestido dela com embalagens de balas de coco.

“Essa roupa da Ivete tá igual uma torre de bala de coco de aniversário infantil dos anos 90″, disparou uma usuária do Twitter. “Adorei a Ivete vestida de bala de coco“, brincou outra.

“Muito chique a Ivete vestida de bandeja de bala de coco de festa de pobre. Adorei!”, ironizou mais uma pessoa.

No entanto, o look de Ivete Sangalo, um conjunto Germanier , só pode ser encontrado fora do Brasil e custa cerca de 1.547 libras (aproximadamente R$ 10.500). Nos pés, ela vestiu um par de sapatos da marca Mach & Mach, encontrado no país por R$ 14.335. Com a roupa, Ivete relembrou dos shows em trios elétricos e também dançou com o coqueiro, que na verdade era o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, que acabou sendo desmascarado na última terça-feira (24).

LEIA MAIS:

Novas homenagens para Hebe Camargo

A apresentadora Hebe Camargo foi uma das musas da televisão brasileira. Além de falar aquilo que pensava, Hebe lançava moda a cada episódio de seu programa no SBT. por isso, o acervo de roupas da comunicadora, comandado pela amiga Lydia Sayeg, contará com exposição de joias, roupas, sapatos, musical e novo filme.

Além da amizade com Hebe, Lydia é muito próxima de Marcello, filho da apresentadora. “Nós saíamos para dançar e quando voltávamos ela estava lá toda brava… Me tratava como filha, mas também me dava muita bronca. No final, morríamos de rir porque ela tinha feito igual na juventude”, relembrou a joalheria.

Getty Images

“Apesar de ser só a joalheira, eu viajava com ela e tomava conta de tudo, assim fui tendo intimidade com o acervo. Maiores do que a gente! Éramos duas baixinhas bem metidas à besta e com anéis maiores que a mão, desses que quando dobra o dedo quase quebra o ossinho”, contou Lydia.

Já o musical de Hebe Camargo, será dirigido por Miguel Falabella. “Só vamos enxugar um pouquinho porque ele é muito longo. E o Marcello tem muita vontade de fazer um novo filme porque não gostou do que foi lançado, ficou triste”, disse ele, que planeja veicular a nova versão da atração até o ano que vem.