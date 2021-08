‘Se Joga’, de Fernanda Gentil, termina quatro meses antes do previsto pela Globo

Apresentado por Fernanda Gentil, o “Se Joga” chegou ao fim neste sábado (28), quatro meses antes do que era esperado, já que a nova temporada do programa de variedades deveria ficar no ar até dezembro deste ano. No entanto, com baixa audiência e as mudanças da grade causadas pela saída de Faustão da Globo adiantaram o processo de encerramento da atração.

Segundo Fernanda, a missão do “Se Joga” foi cumprida e para fechar o ciclo, alguns momentos especiais foram exibidos ao público. No palco com Érico Brás e Tati Machado, Fernanda Gentil se emocionou bastante ao se despedir da atração. “Se a gente parar e pensar é tão especial o que a gente está vivendo e foi tão inesquecível estar com essa equipe toda se jogando assim”, começou dizendo a apresentadora.

Ela lembrou ainda que o programa renasceu, já que ele tinha sido cancelado pela direção da Globo em março do ano passado. “É um programa que renasceu durante uma pandemia, ele já começou com uma missão especial. E a gente aqui, eu, vocês e o pessoal de casa, a gente sempre abria o ‘Se Joga’ dizendo isso: ‘Vamos cumprir nossa missão de trazer leveza, trazer diversão, de entreter, de distrair num momento tão delicado…’. E foi isso que a gente assistiu todo sábado aqui gente, sem grandes pretensões, sem objetivos megalomaníacos, mas com uma função muito nobre…”, continuou.

Mas, não foi apenas o fim do “Se Joga” que chamou a atenção nas redes sociais. Segundo o site Nova Mulher, a cantora e ex-BBB 21 Pocah decidiu falar abertamente sobre como se descobriu bissexual durante o programa “Prazer, Luiza”, no Multishow. Durante sua participação na atração de Luiza, ela afirmou que começou a perceber que curtia garotas aos 14 anos, mas ficou muito confusa por conta da religião evangélica na qual foi criada. Para saber mais sobre essa revelação clique aqui e fique por dentro de tudo que rola no Nova Mulher.

LEIA MAIS:

Durante o tempo que ficou no ar, o “Se Joga” passou por algumas transformações. Lançado em 2019, o programa era diário e nasceu para substituir o “Vídeo Show”, que, agora, pode voltar para a programação da TV Globo. Com Fabiana Karla, Fernanda Gentil e Érico Brás, a atração não agradou muito e a emissora continuou perdendo para o “Hora Venenosa” (Record TV). Para muitos, o programa da Globo era uma bagunça, já que misturava muitas coisas, reunindo games, entrevistas, quadros de humor e até aulas de inglês.

Mas o “Se Joga” voltou em 2021, desta vez semanalmente e com um novo cenário, a casa de vidro deixada por Ana Maria Braga, que levou o “Mais Você” para São Paulo. A nova, e última temporada, colocou Fernanda Gentil como apresentadora solo e focou nos bastidores da emissora, com notícias sobre novelas e entrevistas com artistas.

Agora, Fernanda segue para o game show “Zig Zag Arena”, que vai ao ar aos domingos, substituindo o “The Voice Kids”, apresentado por Marcio Garcia.