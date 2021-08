Show do Milhão com Celso Portiolli estreia nesta sexta-feira, no SBT

Após 12 anos da última edição, o “Show do Milhão” está de volta ao SBT, mas, agora, o game show será apresentado por Celso Portiolli, que estreia na sexta-feira (3), às 23h15. A nova temporada do programa terá 13 episódios e o prêmio máximo segue sendo o de R$ 1 milhão.

Em uma coletiva de imprensa online, Celso declarou ser uma emoção assumir o posto que foi ocupado por Silvio Santos nos anos anteriores do formato. “Eu sempre fui telespectador e vi o Silvio apresentando com maestria. Quando o Pelegio [Fernando, diretor artístico da emissora] me ligou, eu falei ‘o Silvio tá sabendo disso?’. Ele disse ‘claro, foi escolha dele’”, revelou o comunicador.

Esta será a primeira vez que o “Show do Milhão” não será apresentado por Silvio Santos, que comandou a atração desde que foi lançada, em 7 de novembro de 1999. Por isso, a tensão e as expectativas crescem dentro do SBT. “As pessoas perguntam como é saber que vai fazer, eu fico muito apreensivo, ansioso, mas faço com muita paixão. Quando termina o primeiro episódio, eu sempre falo ‘o próximo vou fazer melhor’. É uma grande honra”, destacou Portiolli.

Questionado sobre o desafio de atrair um novo público, o diretor artístico do SBT, Fernando Pelegio, enfatizou que faz 12 anos que a produção foi feita pela última vez. “Por um lado, traz saudade, e tem um público que não conhece. A gente tem certeza do sucesso desse formato”, garantiu o profissional.

LEIA MAIS:

Celso apontou que a atração não é tão diferente do que já foi feito por ele na TV. “Não é também o primeiro programa que ele [Silvio] já apresentou e que eu vou apresentar, mas talvez seja o de maior destaque. Me senti muito bem no palco. Fiquei bem solto, à vontade, me senti em casa”, destacou Portiolli.

Toda semana, cinco minutos após a exibição na TV, a edição será disponibilizada no Youtube e no SBT Vídeos. No SBT Games, o jogo da atração também será oferecido.

Lançada em 1999, a primeira versão do “Show do Milhão”, apresentado por Silvio Santos, foi a que alcançou a maior edição, ficando no ar entre 7 de novembro de 1999 e 23 de outubro de 2003. Em seguida, o game show voltou à grade do SBT no dia 8 de julho de 2009, mas não obteve o mesmo êxito de audiência da temporada passada e ficou menos de um ano no ar, saindo da programação em 9 de setembro do mesmo ano. Já a terceira tentativa de emplacar o “Show do Milhão” ocorreu em 2017, dessa vez aos sábados, numa versão kids, onde só poderiam se inscrever crianças de até 12 anos de idade, porém o projeto foi cancelado pela emissora de Silvio Santos.