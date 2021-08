Globo planeja colocar Ivete Sangalo no comando do ‘Caldeirão’ em 2022

Marcos Mion ainda nem estreou no comando “Caldeirão” e a Globo já começa a estudar o substituto do apresentador. Isso porque a emissora afirmou que o ex-Record ficaria no cargo até janeiro e depois seguiria para novos projetos na emissora carioca.

Mas isso não seria o fim do “Caldeirão”, deve ganhar um novo apresentador, ou melhor, apresentadora a partir de janeiro. A direção do programa pensa em colocar Ivete Sangalo no posto, já que hoje ela apresenta o “The Masked Singer Brasil” e chama a atenção do público com seu jeito inusitado de comandar a atração de terça-feira.

No entanto, a carreira de cantora seria um problema. Por causa dos shows, Ivete apresentou apenas programas por temporadas e para comandar o “Caldeirão”, Ivete teria que diminuir a frequência de shows. Além das participações na TV aberta, ela comandou o “Superbonita” (GNT) e o “Música Boa ao Vivo” (Multishow), nos últimos tempos.

Reprodução

Marcos Mion, por sua vez, é visto nos bastidores da emissora carioca como um nome fortíssimo para o Multishow. Isso porque ele fala com o público jovem, conhece música e já se mostrou capaz de comandar reality shows. Através das redes sociais, o artista não esconde sua felicidade.

“Este momento é medalha de ouro. É maravilhoso! Se vocês soubessem há quantos anos eu rezo e sonho com isso. É uma sequência, né? Depois de reuniões… Dia 4 de setembro vai o meu primeiro ‘Caldeirão’ ao ar e eu ainda não fiz uma reunião. É uma grande pressão, do jeito que eu gosto. Quem me conhece sabe que é assim que eu gosto de trabalhar. A pressão me traz criatividade”, afirmou através dos Stories do Instagram.

Reprodução/TV Globo

LEIA MAIS:

E acrescentou: “É uma loucura tão grande. Mas isso mostra o poder da Globo. Eles montaram, estão montando uma produção. A gente vai estrear um programa novo em menos de um mês. Há confiança em mim também porque vou chegar lá e fazer as coisas em cima da hora e realizar. Isso me deixa lisonjeado”.

“Agora, o poder de criação e produção é inacreditável. A galera que fazia o Caldeirão foi com o Luciano Huck para fazer o domingo, o “Domingão”. Teve que formar uma equipe nova. É muito louco isso. Esse poder de produção é algo que nunca vi na vida. Ainda estou conhecendo as pessoas da produção. Pessoalmente não conheço ninguém, só conheço o Geninho, diretor que trabalhou comigo na MTV e no ‘Legendário’. Foi a melhor notícia da vida que ele vai dirigir o ‘Caldeirão’ que eu vou fazer”, completou.