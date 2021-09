Taís Araújo homenageia Dandara Mariana após a ‘Super Dança dos Famoso’

Dandara Mariana não foi a vencedora da “Super Dança dos Famosos” (Globo), que chegou ao fim no último domingo (29). Mas ganhou o coração de muitos fãs do programa apresentado por Tiago Leifert. Com o fim da competição de dança, a atriz e jurada do “Masked Singer Brasil” (Globo) Taís Araújo resolveu homenagear Dandara.

“Ela dança muito! Ela tem técnica, elegância, graça… Além de nos encantar com seu talento. A primeira vez que participou do Dança dos Famosos ela ficou em segundo lugar, estava disputado, mas acho que ela merecia o primeiro lugar”, opinou a artista no Instagram.

“Agora na ‘Super Dança’ ela teve apresentações lindas, emocionantes e ficou em terceiro lugar, numa disputa onde todos dançavam muito bem. Tudo isso pra dizer que, apesar de não ter conquistado o primeiro lugar, Dandara Mariana conquistou o coração de todos nós e provou, mais uma vez, que seu talento está acima de qualquer competição. Obrigada, Dandara, por me inspirar com todo o seu talento. Viva a Danda!”, concluiu Taís.

Em seguida, a própria Dandara escreveu na postagem de Taís Araújo. “Obrigada! Não tenho palavras pra descrever toda essa onda de amor”, comentou Dandara na postagem.

O pai de Dandara, o ator Romeu Evaristo, também foi às redes sociais e falou sobre a felicidade de ver a filha na final da “Super Dança dos Famosos”. “Um Álibi…Em latim, além de…Em Porttuguês “Alhures”. Dandara Mariana Nahas Evaristo Cabral”, escreveu o pai na legenda da foto.

Na final, apresentada por Tiago Leifert, Dandara Mariana e Diego Maia competiram contra Rodrigo Simas e Paolla Oliveira. Nos ensaios, Dandara Mariana recordou seus 15 anos ao ensaiar a valsa, já no palco ela foi ousada e entrou de olhos vendados, surpreendendo os jurados com sua linda performance. O casal mostrou muita elegância e sintonia durante a valsa ao som do sucesso “Lago dos Cisnes”. “A gente tem a representação do amor no palco, um amor cego de paixão, cheio de sensibilidade, fui entendendo a história. Achei tudo! Adorei! Parabéns!”, disse Ana Maria Braga. Para o samba, a dupla escolheu “O Sol Nascerá” e mostrou muito gingado. “Maravilhoso, que força, determinação, variedade de passos. Vocês arrebentaram. Esse é o Brasil”, elogiou Alexandre Pires.