Cantor sertanejo Marrone é eliminado do ‘The Masked Singer Brasil’

Nesta terça-feira (31), o Boi-Bumbá foi o eliminado do “Masked Singer Brasil” e revelou ser o cantor sertanejo Marrone, que faz dupla com Bruno. Quem acertou o palpite foi a jurada Simone, que identificou pela voz quem era o quarto mascarado eliminado do programa. Você [Marrone] é um sucesso que a gente admira, ama muito. Obrigada por engrandecer esse programa”, disse Simone após a revelação.

Em sua despedida do programa apresentado por Ivete Sangalo, Marrone agradeceu por ter sido escolhido para participar da 1ª temporada. “Prazer enorme. Isso aqui pra mim é uma grande brincadeira. Pra mim é um privilégio estar aqui hoje. Vim da fazenda, da roça mesmo. Eu quero mandar um beijo para toda essa galera do Brasil. O lavrador, o pedreiro, o servente. Amo demais essa galera, de coração”, disse o cantor, que revelou que o Bruno, com quem faz dupla, não sabia que ele estava na atração da Globo.

Em sua participação, Marrone deu poucas dicas sobre sua identidade, mal se movimentou em cena e conseguiu confundir os os jurados. Ao longo do programa as dicas forram: “azul é a cor favorita”, “eu deixei minha escola com 14 anos e fui acreditar nos meus sonhos” e “quando eu era novo, vivia na roça, puxava enxada, tirava leite de vaca. A dureza desse trabalho só me faz ter muito amor pela minha gente e pela minha terra”.

Reprodução/Globo

Marrone foi eliminado após perder o combate final para a Gata Espelhada, que segue para mais um episódio do “The Masked Singer Brasil”. Além do sertanejo, foram eliminados do programa Sidney Magal (Dogão); Renata Ceribelli (Brigadeiro) e Marcelinho Carioca (Coqueiro).