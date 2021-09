Ex-BBB Nego Di é vítima de ataques racistas e desabafa: ‘’Estragou meu dia’

Na última segunda-feira (30), o humorista e ex-BBB 21 Nego Di fez um longo desabafo em suas redes sociais, após sofrer um caso de racismo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

No vídeo, ele aparece abatido e afirma que abriu um Boletim de Ocorrência sobre o caso e explicou o ocorrido. ”Hoje eu me deparei com uma situação de racismo que aconteceu comigo. A gente nunca está pronto porque, quando acontece, é difícil de acreditar. Eu estava dirigindo e tinha um carro na minha frente que estava trancando o trânsito, usando as duas faixas no horário de pico. Eu dei aquela buzinadinha, mas quando passei do lado do carro que estava na minha frente, o cara disparou um caminhão de ofensas contra mim”, disse ele.

Como falei ontem aqui, fui ofendido racialmente por um racista no trânsito de Porto Alegre/RS. Entendam o que aconteceu e denunciem quando acontecer com vocês:



Pt.1#racismo #portoalegre #suldobrasil

Ele seguiu o desabafo e disse que o episódio o fez refletir sobre quantas pessoas passam pela mesma situação diariamente. “Primeiro começou com uns xingamentos normais, até que me chamou de macaco e negro de merd*. Ficou falando um monte de negócios assim. Eu não acreditei que estava escutando aquilo. Minha primeira reação foi reduzir a velocidade, me deu vontade de fazer tanta coisa na hora… Comecei a ficar irritado e fiquei pensando no que eu ia fazer. Decidi parar o carro mais a frente, e o cara também parou. Eu queria pegar a placa do veículo, ver melhor a cara dele”.

“O cara tentou fugir, mas eu dei toda uma volta e consegui encontrá-lo de novo. Ele estava no celular falando com alguém. No fim, consegui pegar o rosto dele e a placa. Graças a Deus, não perdi a razão e fiz coisa pior, mas confesso que é uma situação que estraga o nosso dia”, desabafou o humorista.

Após abrir o Boletim de Ocorrência, o humorista disse que não acredita em punição, já que, possivelmente, o caso não será apurado, e por isso tomou a decisão de expor a situação publicamente. ”Já passei por isso muitas nas redes sociais e deixei para lá, mas, na verdade, acho que a gente tem que, sim, fazer algo. Não pode deixar passar. Acabei de fazer um Boletim de Ocorrência e vou expor essa pessoa, a cara dele. Provavelmente não vai dar em nada, mas não queria deixar passar”, explicou.