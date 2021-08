Funcionários da RedeTV!, em São Paulo entram em greve

Os funcionários da Rede TV! estão em greve, desde a meia noite desta terça-feira (31). Eles alegam que há uma diferença de 18,72% no salário e pedem aumento salarial. A emissora tentou reverter a greve oferecendo um aumento de 3,8% para todas as categorias, mas a proposta foi rejeitada.

De acordo com o site Na Telinha, a paralisação foi aprovada após assembleia realizada no Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo (Sertesp). Além disso, a RedeTV! paga um salário base de R$ 1.612,88 para seus radialistas de funções básicas e R$ 2 mil para os operadores de câmera.

O Sindicato afirma que os trabalhadores não recebem reajustes nas cláusulas econômicas desde 2017. Nem sequer o vale-refeição foi reajustado neste período. De acordo com o Sindicato, a empresa possui recursos para pagar mais. “Além dos sorteios de prêmios que ajudam a manter a receita da RedeTV!, a emissora fechou contratos milionários com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, governo do estado de São Paulo e outras importantes instituições públicas”.

Além disso, há muitos patrocinadores. “A RedeTV! também recebeu investimentos milionários do Bradesco, Itaú, Facebook, Ultrafarma, Vivo, Casas Bahia, Sky Pré-Pago, Bigtrail e Cartão de Todos. Tem ainda os merchandisings e os horários vendidos a igrejas neopentecostais”, destaca o órgão.

No Twitter, Marcello de Carvalho escreve: “Lamentável herança de Getúlio Vargas, punhado de sindicalistas dizendo representar nossos milhares de funcionários declara estado de greve. Como todos sabem, emissoras demitiram até artistas ícones nacionais na pandemia. Ao contrário, a RedeTV não demitiu ninguém, contratou. Seguiremos produzindo, e provendo segurança para a imensa maioria dos colaboradores que seguem trabalhando, produzindo conteúdo, informação, entretenimento”, disse o dono da emissora.