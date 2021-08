[BASTIDOR] Adriane Galisteu é confirmada em ‘A Fazenda’ e aparece em ensaio fotográfico como fazendeira

A 13ª temporada do reality show “A Fazenda” está prestes a estrear na Record TV e, com isso, muitas especulações surgem e, é claro, que algumas vazam, como as imagens da nova apresentadora Adriane Galisteu, substituta de Marcos Mion, como fazendeira. As fotos são do ensaio oficial de divulgação da 13ª edição, que tem estreia prevista para 14 de setembro.

A estreia de Galisteu no comando do reality é muito esperada pela direção da emissora, já que ela elevou a audiência da 5ª temporada do “Power Couple Brasil” (Record TV). Mas, Adriane deixa claro que vai apresentar o “A Fazenda 13” do seu jeito e que uma das táticas é não saber quem está na lista de participantes antes da hora. “Faz parte do meu estilo de apresentar. No ‘Power Couple’ eu não sabia de ninguém, eu gosto de curtir essa expectativa que o público também sente”, revelou ela, que leva o título de primeira mulher a apresentar um reality show na história da televisão brasileira.

Reprodução/Twitter

Durante uma entrevista para Otaviano Costa, Galisteu revelou que está ansiosa pelas tretas e que vai gostar de cutucar os participantes. “Quero logo começar a esquentar essa fazenda, esse mato, esse feno. Me aguardem!”.

Na semana passada, a Record TV lançou a primeira chamada da 13ª temporada do reality. A chamada mostra uma pessoa, possivelmente a nova apresentadora da edição, Adriane Galisteu, montando um chapeu passo a passo. “Está aberta a temporada de caça”, revela o narrador. “Para sobreviver, é preciso afiar todas as ferramentas. Montar grandes estratégias. Cortar velhos hábitos. Unir forças. Encarar a pressão de frente. Costurar fortes alianças”, diz, em referência às táticas de jogo dos participantes.

Reprodução/Twitter

Para completar, “A nova temporada vai ficar na sua cabeça. Em setembro, o bicho vai pegar. Estreia A Fazenda 13”, diz o teaser, que abre a contagem regressiva para a nova edição do programa, que tem direção de Rodrigo Carelli e deve trazer mais surpresas, além da nova apresentadora, como o aumento no número de participantes confinados, que passa para 22, sendo 20 convidados e 2 escolhidos pelo público por meio de uma dinâmica inédita.

Neste ano, além do reality show, diariamente, Fabiana Oliveira conduzirá, após a edição, uma conversa com convidados e participantes eliminados sobre o programa recém-exibido. Já a Record News abrigará edições diárias sobre “A Fazenda 13”, que invadirá outros produtos da grade, como o “Hoje em Dia” e o “Hora do Faro”, ambos na Record TV.