Sérgio Reis é diagnosticado com inflamação na próstata

O cantor sertanejo Sérgio Reis, de 81 anos, teve alta hospitalar neste sábado (28) e seguirá o tratamento médico em casa. O cantor tinha sido internado na última terça-feira (24) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com sua esposa, Ângela Bavini, ele foi diagnosticado com prostatite, uma inflamação na próstata. “Fomos para o hospital numa madrugada, ele estava com a febre muito alta”, disse ela ao jornal Folha de S.Paulo.

Ela acrescentou que a prostatite do cantor é provocada por uma infecção bacteriana, e que ele está tomando antibiótico. Também afirmou que Reis estava com picos de glicemia, e está tomando insulina –ele é diabético. “Ele ficou muito triste com a situação, não se alimentou direito, mesmo eu forçando. A imunidade dele que estava baixa ficou mais baixa ainda”, afirmou ela.

A informação sobre a internação de Sérgio Reis foi divulgada na última quarta-feira (25) pelo jornalista da Record TV Geraldo Luís, de 50 anos, que é amigo pessoal do cantor e compositor, e postou imagens do cantor hospitalizado. “Vim visitar no hospital meu amigo querido Sérgio Reis. Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela. Precisou ser internado ontem, em breve em casa se Deus quiser”, disse o jornalista e apresentador.

O apresentador Geraldo Luís não comentou o que levou o músico a precisar da internação. Nos últimos dias, ele vinha reclamando de picos de glicemia, já que é portador de diabetes. Ele aparecia acamado durante parte da entrevista que deu ao “Domingo Espetacular” (Record TV).

Sérgio Reis mergulhado em polêmicas

Antes de ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o cantor Sérgio Reis enfrentava problemas com músicos e fãs, já que diversos áudios, onde ele teria convocado uma greve de caminhoneiros e ameaçado ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), vazaram. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, do “Domingo Espetacular” (Record TV), o músico se diz “triste” com a repercussão da “frase infeliz”. “Eu errei e quero me redimir com esse povo, pedir desculpas. Se seis horas da manhã vier a polícia em casa, eu me entrego”, desabafou.

Na conversa com um amigo, Sergio Reis dizia que “se em 30 dias não tirarem os caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa está séria”. Ele também relatou uma reunião que teve com o próprio presidente Jair Bolsonaro e com militares “do Exército, da Marinha e da Aeronáutica”, em que informou o que faria.

Após a polêmica, o cantor desistiu de lançar um álbum que contaria com a parceria de diversos artistas, já que muitos convidados desistiram. Porém, para acalmar as coisas, o cantor sertanejo pediu desculpas publicamente: “Eu errei, quero pedir desculpas, até ao Supremo”, disse o cantor na entrevista.

Mesmo assim, nomes como Zé Ramalho, Maria Rita, Guilherme Arantes, Gutemberg Guarabyra (da dupla Sá e Guarabyra) e Anastácia anunciaram que não queriam mais fazer parte do projeto com Reis.

Só Paula Fernandes afirmou na segunda-feira (23) que continuaria emprestando sua voz para o próximo álbum do colega. A cantora mineira disse que Reis participou de um álbum dela no começo da carreira e que tem “enorme gratidão”, além de muito respeito pela carreira dele. “A decisão é absolutamente artística”.