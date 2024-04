Ônibus capota na ‘curva da morte’ e deixa 4 mortos e 32 feridos

Um ônibus de viagem que partiu de Caruaru com 54 passageiros com destino a São Paulo capotou na noite de sábado na BR-116, em Minas Gerais, deixando quatro mortos e 32 feridos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O local do acidente fica no quilômetro 90 da rodovia, um local conhecido como ‘curva da morte’, entre as cidades de Medina e Itaobim, no Vale do Jequitinhonha. No loca, de acordo com a policia rodoviária, o motorista perdeu a direção, bateu na mureta de proteção e tombou na pista.

Três mulheres e um homem morreram no local e entre os 32 feridos pelo menos dois tiveram que ser transferidos em estado grave para o hospital de Teófilo Otoni. Equipes do Corpo de Bombeiros e do o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para retirar vítimas que ficaram presas nas ferragens. Os feridos mais leves foram levados para os hospitais de Medina e Itaobim.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na bagagem do ônibus estava sendo transportado um cão, que também morreu no acidente.

A polícia ainda investiga as causas do acidente e a lista com os nomes dos passageiros não foi divulgada.

A viagem entre as cidades de Caruaru e São Paulo teria duração total de 34 horas. O acidente ocorreu quando o ônibus estava na metade do trajeto.

A empresa dona do ônibus ainda não se manifestou sobre o acidente.