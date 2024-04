Casal de empresários é achado morto dentro de carro na Régis Bittencourt; suspeita é de intoxicação

A Polícia Civil investiga as mortes do casal de empresários Renato Dias de Oliveira, de 33 anos, e Bianca Alves Francisco de Oliveira, de 28, que foram achados sem vida dentro de um carro parado em um posto de combustíveis na Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, na região do Vale do Ribeira, em São Paulo. Conforme a corporação, o veículo estava ligado e a suspeita inicial é de que eles foram vítimas de intoxicação por monóxido de carbono.

O carro foi localizado na tarde de domingo (28), quando a Polícia Militar Rodoviária recebeu uma denúncia. Ao chegar no local, os agentes já encontraram o casal desacordado dentro do veículo, um Hyundai Tucson. Os PMs tiveram que quebrar os vidros para conseguir abrir o carro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas os socorristas atestaram que o casal já estava morto.

O caso passou a ser investigado e a polícia recebeu a informação de que o carro parou no posto por volta da meia-noite de sábado (27). O resgate só foi efetuado por volta das 15h de domingo.

Os agentes destacaram que as vítimas não tinham sinais de violência e, como o carro seguia ligado, a suspeita é de morte por asfixia, com a inalação e intoxicação por monóxido de carbono. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), que fará exames para atestar as causas das mortes.

O caso foi registrado na Delegacia de Cajati, que também requisitou uma perícia no veículo.

Renato e Bianca moravam em São Carlos, no interior de São Paulo, onde eram donos de um restaurante. Conforme o portal “São Carlos Agora”, o casal retornava de uma viagem a Argentina, quando decidiu parar no posto de combustíveis para descansar. Eles mantiveram o veículo ligado por conta do ar-condicionado, que estava ativo quando os PMs fizeram o resgate.