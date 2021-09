Cantor Erasmo Carlos é internado em hospital no Rio de Janeiro para tratar a covid-19

O cantor Erasmo Carlos, de 80 anos, foi internado em um hospital no Rio de Janeiro nesta terça-feira (31) para tratar a covid-19. Ele havia confirmado que estava com a doença no último dia 26. Uma postagem no perfil do cantor no Instagram diz que ele “está em observação”.

“Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por covid. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo”, diz a postagem.



Na última quinta-feira (26), o cantor, que tomou as duas doses da vacina, publicou um vídeo dando a notícia sobre sua infecção pelo coronavírus e informou que já estava cumprindo o isolamento social.

Na ocasião, ele lamentou ter contraído a doença mesmo respeitando os protocolos e estando vacinado com as duas doses. “Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para covid-19”, disse ele.

Na legenda, o artista aproveitou para reforçar a importância da vacinação, já que o imunizante protege o indivíduo contra casos graves da doença: “Vacina urgente para todos!!! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim”.

Em março, Erasmo Carlos recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 e como já é de costume, postou nas redes sociais para eternizar o momento. “Assim como eu, o povo quer vacina. Quanto mais rápido, melhor. Não doeu!”, escreveu ele no Instagram ao compartilhar o vídeo.

Na época, a postagem viralizou e os fãs vibraram com a notícia. “Que maravilha”, disse uma internauta. “Coisa linda”, comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “Muita saúde e vida longa”.

Duas doses da vacina

O Metro World News conversou com especialistas que ressaltam a importância da vacinação com as duas doses das vacinas, independente da marca, com exceção da Janssen, que é de aplicação única.



Além disso, eles explicam quais os cuidados que devem continuar a ser tomados mesmo por quem já completou o esquema vacinal e os motivos pelos quais, mesmo após a imunização, algumas pessoas desenvolvem quadros graves e podem ir a óbito, principalmente aqueles acima dos 80 anos.