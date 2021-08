Dilma chega a São Paulo para passar por procedimento cirúrgico

A ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT) está em São Paulo desde a última segunda-feira (dia 30) para realizar um procedimento cirúrgico no coração no Hospital Sírio-Libanês. Ela deve ser internada amanhã.

A intervenção é chamada de “fechamento de FOP por cateterismo”. Trata-se de um fechamento de um pequeno buraco no coração.

Leia também:

Polícias apreendem 93 explosivos deixados por criminosos após mega-assalto em Araçatuba

Instituto Federal de São Paulo abre 510 vagas para cursos gratuitos de extensão à distância

Receita paga hoje as restituições do 4º lote do Imposto de Renda 2021

O problema é decorrente de um defeito congênito e faz com a parede interna do órgão não fique completamente fechada, como deveria ser.

Há três meses, Dilma teve um mal-estar e se internou para exames em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela recebeu alta um dia depois. Na ocasião, a assessoria do PT não informou o que causou o mal-estar