VÍDEO: Vazam e-mails enviados por Aparecida Liberato para as filhas de Gugu

Recentemente, um vídeo onde as filhas do apresentador Gugu Liberato reclamam e acusam formalmente da tia, Aparecida Liberato, vazou e causou mais conflitos e debates sobre a herança deixada por Gugu, que morreu em 21 de novembro de 2019.

Na gravação, Sofia lamentou: “Eu pedi para a minha tia a Porsche que eu sempre sonhei ter. Ela disse que falou com a promotora e ela disse que eu não poderia ter esse carro por ser de luxo para uma criança de 17 anos e também ser muito caro. Eu achei isso muito estranho, mas achei um carro mais barato. Acabei comprando um pela metade do preço. Realmente não fiquei feliz”, disse a jovem.

Agora, uma nova reviravolta acontece, já que uma suposta troca de e-mails entre Aparecida Liberato e as filhas de Gugu Liberato, Marina e Sofia, foi exibida no “Balanço Geral” (Record TV) desta terça-feira (31), durante o quadro Hora Venenosa.

Os e-mails apresentados pelo programa deixaram claro que Aparecida foi escolhida por Gugu como curadora dos bens das gêmeas até que elas completem 18 anos. Quem aparece também é Marina, outra filha do apresentador. Além disso, durante a troca de e-mails, Sofia pede o depósito de 10 mil dólares, equivalentes a mais de R$ 51 mil para cada uma cobrir despesas com viagens para conhecer faculdades nos Estados Unidos. O valor teria sido emprestado por alguém às adolescentes. Elas também pedem um plano de saúde e pagamento de uma funcionária que trabalha na casa da família.

O e-mail de resposta enviado pela tia dizia: “Fui surpreendida com o e-mail de vocês. Vocês não precisam pedir dinheiro emprestado a ninguém, muito embora desconheça alguém da relação de vocês que tenha condições financeiras para dar 10 mil dólares para cada uma. É muito dinheiro. Vocês não deveriam gastar sem necessidade”, disparou.

Ela afirma que as necessidades delas já estão supridas através de uma mesada de 1 mil dólares, equivalente a pouco mais de R$ 5 mil. Ela finaliza a mensagem com uma crítica bem direta: “Fico triste por vocês estarem sendo iludidas. Acredito que vai passar essa fase e vocês irão amadurecer. Só penso onde foi parar a educação que receberam do pai de vocês. Acordem! Contem comigo sempre”.