Atriz Fernanda Souza, a eterna Mili de Chiquititas, diz não às novelas: ‘Não combina mais’

No ar como a rebelde Thaisa, na reprise de “Ti Ti Ti”, na Globo, a atriz Fernanda Souza, a eterna Mili, da primeira versão do folhetim infantil “Chiquititas” (SBT), está fugindo do set de filmagem de novelas. Aos 37 anos, Fernanda revelou em uma live com Maria Zilda Bethlem, no Instagram, que não pretende voltar, pelo menos tão cedo, às novelas. “É maçante no sentido de entrega. Não combina mais com a rotina de vida que eu quero hoje!”, afirmou.

Para Fernanda Souza, não há como prever um retorno para a dramaturgia brasileira. “Acho muito difícil mesmo eu voltar… Novela tem uma dinâmica que exige bastante da gente. Você fica todo aquele tempo dependendo do roteiro. E, hoje em dia, eu prefiro trabalhar em projetos que tenham um tempo mais curto de trabalho!”, continuou Fernanda, que tem outros projetos em andamento.

Reprodução/ Instagram

“Eu amo fazer novelas, fiz durante 20 anos, mas hoje em dia não combina mais com a rotina de vida que eu quero!”, concluiu ela, que atualmente prepara um documentário para comemorar os 25 anos de “Chiquititas” (SBT).

LEIA MAIS:

Com esta revelação, as especulações de ter Fernanda Souza na sequência da série “Verdades Secretas” (Globo), escrita por Walcyr Carrasco. Ela está fora da TV aberta desde o fim do “Só Toca Top” (Globo), de 2018, onde, junto com Luan Santana, a atriz apresentava shows e performances marcantes do ano. Já das novelas, Fernandinha está distante desde o fim de “A Regra do Jogo” (Globo), de 2015, onde interpretou a sensual Mel. Além dessas produções, ela fez uma participação na “Escolinha do Professor Raimundo” e explorou seu lado apresentadora nas atrações “Vai, Fernandinha”, do Multishow.