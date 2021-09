Giovanna Antonelli foi um dos últimos nomes escalados para ‘O Clone’

A novela “O Clone”, escrita por Glória Peres, estará de volta na grade de programação da Globo. E, para deixar o público com um gostinho de quero mais, algumas curiosidades dos bastidores andam sendo divulgadas.

Um destes segredos envolve a atriz Giovanna Antonelli, que interpretou a protagonista Jade. Em entrevista ao GShow, ela revelou que não foi a primeira opção para encarar a novela e, também, que treinou muito para viver a personagem. “Estava escrito. Foi um trabalho que tomou uma proporção que ninguém imaginava. Um diretor que adoro e respeito, Marcos Schechtman, foi o primeiro a lançar meu nome na roda. Passamos por várias etapas e fui o último nome a ser escolhido. Mas… Era pra ser meu”, comentou a atriz.

Reprodução/Globo

Outra revelação é que, na época das gravações de “O Clone”, em 2001, Giovanna estava com 25 anos e nunca tinha viajado para fora do Brasil. “Tudo era novidade. Esse olhar para o novo é fantástico e, com certeza, trouxe tanta verdade para nossa história. O mesmo olhar do espectador para uma cultura tão rica. Tudo era diversão. Uma grande família pelas estradas, desertos, com cobras, camelos e um sonho de levar para o Brasil uma história única”, relatou Giovanna sobre sua viagem ao Marrocos, onde ficou por 40 dias para filmar.

Reprodução/Globo

E, falando de novidade, na época em que a novela foi ao ar, pela primeira vez, a personagem Jade lançou moda e suas roupas e acessórios foram tendência para o ano de 2001. “Adoro essa construção, ajudar a montar minhas personagens. Gosto de levar ideias sempre, de trocar. Acho uma delícia todo o processo de criação. Sou apaixonada pelo que faço. Tenho um lenço da Jade guardado”, lembra a atriz.

A novela “O Clone” reestreia no “Vale a Pena Ver de Novo”, no dia 04 de outubro e, por um pequeno período, até o dia 11, o folhetim dividirá o horário com “Ti Ti Ti” e, depois, seguirá sozinha na grade de programação. No entanto, esta não será a primeira reprise da novela escrita por Glória Peres. Em 2011, quando completou 10 anos de existência, ela foi ao ar, levando ao público a química entre o casal Jade e Lucas (Murilo Benício).