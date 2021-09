Cátia Fonseca surge na Globo e surpreende seus fãs

A apresentadora do “Melhor da Tarde”, na Band, Cátia Fonseca apareceu nesta quinta-feira (02) na Globo e surpreendeu o público que assistia ao “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga. No entanto, o encontro virtual das duas fazia parte de uma ação de merchandising de uma marca de vestuário, onde elas conversavam sobre moda e a vida.

Em vídeo gravado, a Cátia Fonseca comemorou a oportunidade de conversar com Ana Maria Braga e lembrou da época em que substituiu a loira no “Note e Anote”, da Record TV. “Bom dia, Ana e todo mundo que está assistindo a gente. Como vocês estão? Tudo bem, Ana?”, comentou a titular do “Melhor da Tarde”.

Reprodução/Instagram

“É uma alegria gigante estar aqui com você. Antes de mais nada, queria confessar uma coisa que você até já sabe. Eu sempre quis te conhecer, mas isso é desde antes de eu entrar na televisão. Quando você saiu do ‘Note e Anote’ e eu assumi, meu sonho era te encontrar em qualquer lugar”, ressaltou a apresentadora da Band.

LEIA MAIS:

Cátia Fonseca seguiu discursando: “Eu andava no refeitório achando que você estava lá, que no corredor eu poderia te encontrar, mas nossos caminhos nunca se encontraram. Hoje está sendo um dia muito especial para mim, coisa de fã, admiradora mesmo”.

Ana Maria Braga agradeceu pelo carinho ainda enquanto promovia a ação do patrocinador. “Um encontro com uma pessoa especial que nunca consegui encontrar. Catia sempre muito carinhosa nessa relação”, afirmou a loira.

Reprodução/Band

A ação também foi parar nas redes sociais de Ana Maria e Cátia Fonseca, que contaram melhor sobre a experiência, além de mostrarem os presentes.

Cátia Fonseca emplaca bons resultados na Band

Comandando o “Melhor da Tarde”, Cátia Fonseca está em alta na Band. Isso porque, seu programa de variedades está deixando a emissora do Morumbi, em São Paulo, com bons índices de audiência.

Na última semana de agosto, a Band ficou na frente da RedeTV!. Na quarta-feira (25), o “Melhor da Tarde” rendeu.

Das 14h às 15h, o programa de Cátia Fonseca conseguiu 2,1 pontos de média, 2,6 pontos de pico e 4% de participação (número de televisores ligados), contra 10,9 pontos da Globo, 8,9 da Record, 4,2 do SBT e 0,0 da RedeTV!. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.