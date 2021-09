Anitta revela segredos sobre o primeiro trabalho musical de Juliette Freire

O primeiro EP de Juliette Freire, campeã do “Big Brother Brasil” 21, chegou, nesta quinta-feira (2), às plataformas digitais. Ao todo, os fãs da rainha dos cactos podem ouvir seis canções inéditas. E, para que o projeto fosse realizado, Juliette recebeu ajuda de Anitta, que revelou, por meio de suas redes sociais, que o EP estava sendo produzido antes mesmo do fim do BBB 21.

“Gente, amanhã é o grande dia! Se preparem! O EP vai sair depois de muitos meses de trabalho. A gente começou antes mesmo de Juliette sair do BBB. A gente fez com muito amor e carinho. Obrigada, Juliette, pela confiança de se entregar e de confiar na gente. Vocês vão ouvir uma coisa muito incrível. É um trabalho emocionante”, contou Anitta, pelas redes sociais.

Anitta revelou ainda que ajudou a produzir o EP de longe, já que está morando em Miami, nos Estados Unidos, de onde toca sua carreira internacional. “Eu acompanhei tudo à distância, e minha mãe estava lá enquanto ela gravava no estúdio de casa. A gente foi trabalhando em segredo. Só não estou mais nervosa do que ela, mas eu estou. Doida para vocês ouvirem tudo, porque está muito bom”.

Outro segredo é que Juliette gravou no estúdio que fica na casa de Anitta, onde a campeã do Big Brother Brasil 21 ficou hospedada após deixar o confinamento do reality show.

Além desses segredos, Anitta também ajudou a escrever a canção “Doce”, que foi composta também por Umberto e Mãozinha, que escreveu sucessos como “Show das Poderosas” e “Bang”. Nas redes sociais, Anitta mostrou estar muito orgulhosa da amiga: “Foram muitos meses de trabalho e agora está chegando, Brasil. Vocês vão se emocionar. Juliette vai brilhar mais ainda. escreveu a cantora .

Além de “Doce”, o primeiro EP da ex-BBB 21 Juliette terá outras composições, como “Bença”, “Diferença Mara”, “Sei Lá”, “Benzin” e “Vixe” e “Que Gostoso”. Na legenda da divulgação da lista, a paraibana escreveu apenas um enigma: “Nosso sorriso é a prova, que é tão bonita essa soma”.

Diversas personalidades, familiares e amigos de Juliette comentaram na publicação. “Ai eu amo”, disse Luísa Sonza. “Ansiosa”, escreveu Rafa Kalimann. “Quem tá doidinho pra ouvir?” perguntou Elba Ramalho. Já Juliette comemorou com seus fãs e escreveu: “Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos… Aqui estou eu! Meu EP estará disponível amanhã em todas as plataformas de streaming. Com amor, Juliette. #EPJuliette”, postou.