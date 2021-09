10ª temporada de ‘The Voice Brasil’ está confirmada e terá cinco técnicos

A Globo confirmou a 10ª temporada do “The Voice Brasil”. Ela será apresentada por Tiago Leifert, que acabou de deixar a “Super Dança dos Famosos”, e terá cinco técnicos e, pela primeira vez, desde a estreia em 2012, uma dinâmica inédita, criada exclusivamente para edição brasileira. Na dinâmica, enquanto os quatro times se formam no palco, mais um deles – o quinto – será criado em paralelo por um técnico secreto – apenas para os demais técnicos -, que agirá às escondidas, deixando a disputa ainda mais acirrada e divertida para os telespectadores.

Para ocupar o posto de quinto técnico, a produção do “The Voice Brasil” escalou o cantor sertanejo Michel Teló, que é pentacampeão da competição. Então, nesta temporada, Teló terá a missão de montar um time especial, formado por participantes que não forem aprovados nas “Audições às Cegas”, perderem as “Batalhas” ou forem eliminados dos quatro times nas etapas iniciais.

Divulgação/Globo

E, para não ser visto pelos colegas de programa, Michel Teló terá um espaço próprio, que ficará fora do estúdio oficial. De lá, ele assistirá a toda a competição, agindo em tempo real durante as fases. Na hora certa, ele revelará seu time para todos e colocará as vozes de seu grupo para competir de igual para igual com os demais candidatos ao primeiro lugar do “The Voice Brasil”. Sem Michel Teló nas cadeiras giratórias, a 10ª edição do “The Voice Brasil” contará com um novo grupo de técnicos, que será formado por Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA e Lulu Santos.

LEIA MAIS:

Divulgação/Globo

Além da apresentação de Tiago Leifert, quem volta ao “The Voice Brasil” é a cantora Jeniffer Nascimento, que apresentará os bastidores da competição musical. A vencedora da 2ª temporada do “PopStar” (Globo), em 2018, também foi apresentadora da edição de 2020, que precisou se adaptar para poder ir ao ar. “Pra mim, alguns momentos viraram remotos, por conta de ter um número de pessoas reduzidas no palco. As audições, por exemplo, assisti remotamente, mas fiz entrevistas com os candidatos pessoalmente”, relatou Jeniffer, na época.

Com direção artística de Creso Eduardo Macedo, a 10ª temporada do “The Voice Brasil” ainda não tem data de estreia na programação da Globo.