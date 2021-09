Ao vivo! ‘Domingão com Huck’ estreia com a participação de Xuxa

Está cada vez mais perto a estreia de Luciano Huck nas tardes de domingo da Globo. A partir deste fim de semana, ele apresenta o “Domingão com Huck”, substituindo a “Super Dança dos Famosos”, e para empolgar ainda mais, o marido de Angélica estará acompanhado de alguns amigos. “Estou com um frio na barriga, estou ansioso, mas vai dar tudo certo e eu conto com você. Quero ver todo mundo lá no Domingão comigo. Estou te esperando. Todos vocês, a família inteira”, revelou o apresentador.

Neste domingo (5), Luciano estará acompanhado da apresentadora Xuxa Meneghel, que será uma das jurados do novo Show dos Famosos, quadro onde diferentes celebridades sobem ao palco para imitar a voz, imagem e gestos de outros importantes artistas brasileiros, que são escolhidos por meio de sorteios. Nesta edição, Gloria Groove, Fiuk e Margareth Menezes estarão no grupo A. No grupo B estarão Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo. Já Diego Hypolito, Mariana Rios e Robson Nunes estão no C.

Além do quadro Show dos Famosos, o “Domingão com Huck” marca o retorno do Lata Velha, quadro onde Luciano reforma um carro detonado e entrega aos donos uma versão única do automóvel. O programa exibe ainda episódios inéditos do Quem quer ser um milionário?, quadro onde o participante precisa acertar o maior número de respostas para ganhar o prêmio máximo de R$ 1 milhão.

Para tentar elevar a audiência e deixar a Globo no topo do Ibope, o novo “Domingão” será ao vivo, diferente do “Caldeirão”, que era 100% gravado e editado. “Boa parte do programa vai ser ao vivo. De fato ele é o que tem de melhor no Caldeirão, com o que tem de melhor no Domingão. Eu gosto de ouvir as pessoas, tenho uma genuína curiosidade pelo outro e acho que isso que me trouxe até aqui”, declarou Luciano sobre a nova etapa profissional.

O “Domingão com Huck” ainda abre espaço para histórias inspiradoras de brasileiros, com reportagens especiais gravadas em todo o país por Luciano Huck. A cada semana, novas matérias e personagens mostram a diversidade do Brasil e a capacidade das pessoas de se reinventar, pensar coletivamente, transformar destinos e realizar sonhos que parecem impossíveis.