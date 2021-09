Finalmente! Após um ano, Larissa Manoela deve estrear na Globo

Após um ano de espera, a atriz Larissa Manoela começou a trabalhar na novela “Além da Ilusão”, sua primeira produção na Globo. A trama escrita por Alessandra Poggi, deve substituir “Nos Tempos do Imperador” às 18h, mas ainda não tem data de estreia.

Se nada mudar, na trama, Larissa, que será a protagonista, irá contracenar com Antonio Calloni e Malu Galli, que interpretarão os pais da personagem da ex-atriz do SBT. Em um primeiro momento, Cláudia Raia e Dan Stulbach foram escalados para viverem o casal, mas acabaram deixando o projeto por conta dos vários adiamentos que ele sofreu em virtude da pandemia.

Os dois personagens sofrerão com a morte da filha mais velha, Isabela (Larissa Manoela), e ainda verão a caçula, Isadora (Larissa Manoela), envolver-se anos depois com o suposto assassino dela, Davi (Rafael Vitti). Este, porém, não será o único conflito do par, que viverá também uma crise conjugal. Isso porque a mãe de Isabela e Isadora acabará traindo o marido com um sócio, interpretado por Marcello Novaes. Inicialmente, esse personagem seria vivido por Thiago Lacerda, que também acabou ficando de fora do elenco.

A novela “Além da Ilusão” marcará a estreia de Larissa Manoela na dramaturgia da Globo, após oito anos no SBT. Também estão confirmados para atuar na trama nomes como Paloma Duarte, Danilo Mesquita, Alexandra Richter, Paulo Betti, Gaby Amarantos, Cláudio Gabriel e Lima Duarte.

LEIA MAIS:

A contratação de Larissa Manoela

Larissa Manoela foi contratada pela Globo no início do ano passado como uma das promessas da emissora. Como dito acima, ela deixou o SBT após oito anos, onde integrava o elenco da novela infantil “As Aventuras de Poliana” (SBT), que terá sua continuação filmada a partir dos próximos meses.

Além da Globo, Larissa Manoela assinou contrato com a Netflix e foi protagonista do filme “Modo Avião”, com Erasmo Carlos, 78, que conta a história da jovem Ana (Larissa Manoela), que estudou moda sonhando em ser uma grande estilista, mas largou tudo para virar uma influenciadora digital. Ela fez parte do elenco do longa-metragem “Diário de Intercâmbio”, de Bruno Garotti. Fora da TV e do streaming, Larissa lançou um novo trabalho musical, chamado “Além do Tempo”, que conta com 12 faixas.