Saiba quem é o fisiculturista preso suspeito de espancar mulher em Goiás; vítima não resistiu

O fisiculturista Igor Porto Galvão, de 31 anos, que foi preso suspeito de espancar a mulher, Marcela Luise, também de 31, e levá-la gravemente ferida a um hospital, mantinha um relacionamento com ela há pelo menos nove anos. No passado, já tinha sido denunciado por agredir a vítima. Desta vez, após passar 10 dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ela não resistiu e morreu.

Marcela foi levada por Igor ao Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia, em Goiás, no último dia 10 de maio. Um vídeo mostra quando o homem deixou o condomínio em que morava para seguir até a unidade de saúde (veja abaixo).

O fisiculturista alegou que ela caiu ao fazer faxina em casa, quando começou a convulsionar. Porém, exames mostraram que a mulher sofreu traumatismo craniano dos dois lados da cabeça e na base do crânio, teve oito costelas quebradas, fratura na clavícula, além de várias escoriações por todo o corpo. Ela faleceu na noite da última segunda-feira (20).

O caso foi denunciado à polícia pelos médicos, por conta da gravidade das lesões que a vítima apresentava.

“O hospital entrou em contato com a delegacia informando que trata-se de múltiplas lesões, o que não é condizente com uma queda. Ela teve traumatismo craniano dos dois lados da cabeça e na base do crânio, fraturou a clavícula, oito costelas e teve várias escoriações pelo corpo”, contou a delegada Bruna Coelho, que investiga o caso na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia.

Assim, na última sexta-feira (17), o fisiculturista foi preso. Ele passou por audiência de custódia na segunda-feira, quando teve a prisão convertida em provisória.

Segundo a delegada, Igor já tem um histórico de agressão contra Marcela, quando eles moravam em Brasília, e respondeu a um inquérito por lesão corporal contra ela e outro de violência contra uma ex-namorada. Assim como nos casos anteriores, a corporação acredita que Igor tenha agredido a mulher violentamente com chutes e socos.

A defesa de Igor lamentou a morte de Marcela, mas disse que vai recorrer da decisão da Justiça de mantê-lo preso e solicitar que a prisão seja substituída por medidas cautelares.

Fisiculturista Igor Porto Galvão foi preso após levar Marcela Luise gravemente ferida a hospital; ela não resistiu e morreu (Reprodução/Redes sociais)

Quem é o fisiculturista?

Igor é natural de Anápolis, que fica a 55 km de Goiânia. Ele praticava o fisiculturismo e chegou a disputar competições na categoria “Men’s Physique”, mas não teve vitórias expressivas. Além disso, testemunhas que o conhecem dizem que ele era conhecido por se envolver em confusões e acabou “se queimando” no ramo.

Nos últimos anos, ele passou a trabalhar como nutricionista, com foco no preparo físico de atletas. Nas redes sociais, mostrava seu trabalho para mais de 12 mil seguidores. Porém, após a repercussão sobre o espancamento de Marcela, os perfis foram excluídos.

Ele e a mulher moraram em Brasília por um tempo, antes de se mudarem para Aparecida de Goiânia. Os dois mantinham uma união estável, mas ele já tinha sido enquadrado na Lei Maria da Penha por tê-la agredido. Além disso, o homem também responde por uma agressão cometida contra uma ex-namorada.

Uma tia de Marcela contou que Igor tentava afastá-la da família e que ele era muito agressivo no relacionamento. “O que ele podia fazer para diminuir ela, ele fazia”, disse Fernanda Miranda, à TV Globo. “Ela não trabalhava e ele a controlava. Ele falava várias vezes que ela não era uma boa mãe, que ela não sabia fazer nada, xingava e a humilhava”, lamentou.