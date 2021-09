Vídeo: Ex-BBB Daniel Lenhardt leva susto ao saltar de paraquedas em São Paulo

O ex-BBB 20 Daniel Lenhardt levou um susto nesta terça-feira (31), quando decidiu saltar de paraquedas pela primeira vez. Durante o salto, o instrutor, Guga, resolveu fazer uma brincadeira, totalmente inesperada, e fingiu um desmaio durante a queda livre.

Na hora, o ator e modelo ficou desesperado ao ouvir que teria que comandar a queda livre sozinho. “A gente girou tanto que eu estou vendo estrela, está dando uns apagões. Segura o paraquedas aí”, disse o instrutor para Daniel, antes de fingir o desmaio.

E se no seu primeiro salto de paraquedas seu instrutor desmaiasse? pic.twitter.com/9nDz7fcM7x — Daniel Lenhardt (@daniellenhardt_) August 31, 2021

A “trollagem” durou poucos segundos e, ao ver o desespero de Daniel, o instrutor abriu os olhos e revelou que tudo era apenas uma brincadeira. “Que susto! Eu vou morrer!”, comentou o ex-BBB 20, que chegou no solo visivelmente desesperado e agitado e contou aos amigos como foi o momento do suposto desmaio. “Ele desmaiou lá em cima, eu tive que bater no rosto dele para ele acordar”, relatou Daniel, que estava um pouco sem ar.

LEIA MAIS:

Depois do susto, Daniel Lenhardt conversou com seus seguidores sobre a sua primeira experiência. “Que experiência sensacional. Meu Deus do céu, eu quero fazer curso, saltar sozinho. Dá medo, mas eu indico essa experiência. São 50 minutos de queda livre e depois soltar o paraquedas”. Já no vídeo postado, ele escreveu a seguinte legenda: “E se no seu primeiro salto de paraquedas seu instrutor desmaiasse? Me trollaram legal”.

Por meio do Instagram, a empresa responsável pelo salto do ex-BBB 20 Daniel se pronunciou a respeito da brincadeira, afirmando que é uma prática que se tornou rotina dentro do espaço.”Galera, quem conhece a gente, sabe que a gente adora uma trollagem. Vou compartilhar o reels aqui, porque sério, tá muito engraçado. Dani, desculpa qualquer coisa, mas ficou muito bom, gente. Olha essa trollagem”, disse uma das funcionárias do local.