Bruno Gagliasso divulga foto secreta da 5ª temporada da série ‘La Casa de Papel’

Parece que Bruno Gagliasso passou no teste de elenco da 5ª temporada de “La Casa de Papel”, série que estreia nesta sexta-feira (03), na Netflix. Nesta quinta-feira (02), o ator divulgou uma foto em que aparece com o personagem Berlim (Pedro Alonso). A imagem foi tirada na cidade de Lisboa, em Portugal, onde o ex-Globo está morando com a família.

Na legenda do post, o ator brasileiro escreveu: “Nem a @netflixbrasil pode me impedir!!! Recebi essa imagem exclusiva do @pedroalonsoochoro na última temporada da série e tô sem saber como lidar. Como assim? O Berlim tá vivo? Quem é esse com ele? Irmão? Filho? Namorado? Parça? E o que tem nessa mala? Meu Deus meu Deus o que está acontecendo o que está acontecendo??? Eu não sei! Eu não sei!!!!!!!!!!”

Na nova temporada de “La Casa de Papel”, o filho de Berlim (Pedro Alonso) será interpretado pelo ator Patrick Criado. Na trama, o herdeiro do assaltante chamará Rafael e será um engenheiro da computação formado no MIT, em Massachusetts, Estados Unidos.

A trama também contará com outros personagens inéditos, como René (Miguel Ángel), que será um ex-namorado de Tóquio (Úrsula Corberó), e Sagasta (José Manuel), que chega como o comandante das Forças Especiais do exército espanhol.

Dividida em duas partes, 5ª temporada de “La Casa de Papel” promete muita tensão e ação, já que o roubo ao banco continua, mas quem assume o comando é a personagem Lisboa. Durante um painel feito pelo Television Critics Association, o produtor Jesús Colmenar, confirmou a morte de personagens importantes e, logo no início da quinta parte da série espanhola, as cenas de ação devem empolgar os fãs, já que a produção investiu pesado no visual dos combates, que têm muitas explosões e muito tiroteio.