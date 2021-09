Dog influencer: Cachorro de Ana Maria Braga tem mais de 26 mil seguidores

A cada dia conhecemos um novo influenciador digital. Mas, agora, o que está em alta no Brasil é ser dog influencer. Quem entrou na onda foi a apresentadora do “Mais Você”, da Globo, Ana Maria Braga criou um perfil para o Cappuccino Braga, um São Bernardo que, apesar do tamanho, tem só 8 meses.

Criado em 8 de junho deste ano, o perfil do doguinho no Instagram já tem mais de 26 mil seguidores.Na página oficial do São Bernardo tem vários registros de seu dia a dia e de suas travessuras, que ganham um charme maior ainda com legendas fofas. As postagens passam de 2 mil likes, ou seja, Capuccino é um doguinho blogueiro de sucesso.

O sucesso do cachorro de Ana Maria Braga aconteceu após ser apresentado para o público em fevereiro, durante sua participação no “Mais Você”. De lá pra cá, é só sucesso nas redes sociais. Em seu perfil, Ana também posta fotos de seu São Bernardo, recemente, ela publicou: “O que vocês fazem pra desestressar? Eu faço uma pausa pro café e brinco com meu bebezão 🥰 @capuccino.braga”.

Além de Capuccino, outros doguinhos de famosos fazem sucesso. Outra influenciadora canina bem conhecida é Gringa, a cadelinha de Angélica, que já passou dos 64 mil seguidores. A Goldendoodle da família Huck também coleciona fotos fofas no perfil e muitos fãs. Como os pais apresentadores, nasceu para brilhar nas redes sociais. “Resolvi ter um perfil dela, porque fazia fotos lindas e queria dividir com as pessoas e, também, porque todos ficam muito curiosos, já que ela é diferente”, escreveu Angélica, que afirmou ainda que a cadelinha fica muito à vontade e até faz poses para a câmera: “Ela ama fotografar. É uma blogueira nata”.

O novo contratado da Globo, Marcos Mion, também vive postando fotos de seus pets: Pankeka, Pipoka, Paçoka e Pudim. O perfil dos quatro pets é seguido por 80 mil pessoas. Porém, as fotos dos peludinhos não fica apenas no perfil deles, o novo apresentador do” Caldeirão”, que estreia neste sábado (4), vive postando vídeos com os pets da família Mionzera.