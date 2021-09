Últimos dias para visitar a mostra sobre a Olimpíada na Japan House

Após ser adiada, a Olimpíada de Tóquio aconteceu e emocionou a todos e para quem está curioso para saber os detalhes da competição esportiva, a Japan House, na Avenida Paulista, sedia a uma exposição sobre a Olimpíada e os jogos Paralímpicos. A mostra é gratuita e acontece até o dia 12 de setembro.

Na exposição, o público consegue entender melhor sobre as novas modalidades, como surfe e skate, e o retorno do beisebol e do softbol. Além disso, o espaço reversa curiosidades sobre o karatê,arte marcial surgida no século 15, em Okinawa, que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio e homenageou os praticantes do país. Então, ao entrar na Japan House, será possível ver um espaço repleto de projeções mapeadas e monitores de TV que mostram os principais movimentos, manobras e golpes. E, para quem quiser mergulhar ainda mais nesses universos, ainda estão disponíveis vários conteúdos relevantes sobre as regras, a história e as peculiaridades desses esportes.

Divulgação

Outro ponto interessante do “Lounge Esportivo: Tokyo 2020” é uma seção dedicada ao pioneirismo japonês nos Jogos de Tóquio de 1964, quando a nação usou o design como uma importante ferramenta da comunicação. Na ocasião, foram criados vários símbolos (pictogramas) para representar cada esporte.

LEIA MAIS:

Divulgação

A iniciativa da Japan House também inclui uma área voltada aos esportes paralímpicos, onde estão alguns equipamentos utilizados pelos atletas para a prática de atividades como goalball e bocha, exclusivas dos Jogos Paralímpicos, além de rugby, basquete e tênis, disputados em cadeira de rodas.

De terça-feira a domingo, das 11h às 17h, o público pode visitar o “Lounge Esportivo: Tokyo 2020”. Porém, por conta das medidas de combate à covid-19, o centro cultural está funcionando com capacidade reduzida. Então, uma dica é garantir seu ingresso reservando-o online, por meio do site da Japan House.