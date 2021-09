Bombando! Marcos Mion ganha mais dois projetos para chamar de seu

Na última semana entrou em curso a notícia de que Ivete Sangalo poderia apresentar o “Caldeirão” (Globo) a partir de 2022. Com isso, alguns fãs começaram a questionar se Marcos Mion teria sido contratado para quebrar um galho. Mas não é preciso se preocupar, além de apresentar o programa a partir deste sábado (4) – e até o fim de 2021 -, ele estará em novos projetos no Multishow, canal a cabo do Grupo Globo.

No próximo ano, Marcos Mion deve estrear o reality show “Túnel do Amor”, que está previsto para entrar na programação do Multishow e, provavelmente, da Globo, como já acontece com o “Lady Night”, de Tatá Werneck, e o “Que História É Essa, Porchat”, de Fábio Porchat.

Reprodução/TV Globo

O novo reality apresentado por Mion está ainda em produção, mas, segundo imagens divulgadas, duas casas serão construídas e divididas entre muros, e um túnel deve ser produzido para a atração. Além do programa, Marcos Mion vai comandar um segundo projeto no Multishow, além de festivais de músicas.

Divulgação

Da mesma forma que a Globo, o Multishow divulgou um comunicado oficial para anunciar a chegada de Marcos Mion ao casting da e,missora. “Eu tô muito on, ou melhor, muito Mion! Marcos Mion é o mais novo apresentador da minha família e vamos fazer muitas coisas incríveis juntos. Ele também estará na Globo, onde vai apresentar a nova versão do ‘Caldeirão’. Seja bem-vindo, Mionzêra!”, celebrou o perfil do canal no Twitter. Em resposta, Mion escreveu: “Não vejo a hora de contarmos tudo que estamos planejando!”.

Além do reality show de relacionamentos “Túnel do Armor”, formato original do Multishow, Marcos Mion também comandará um programa de variedades, que será ao vivo e terá várias atrações e a interação constante com o espectador. Fora isso, ele apresentará, junto com Didi Wagner, o Lollapalooza, repetindo a parceria que nasceu na MTV, durante o programa vespertino “Supernova”. O festival de música acontecerá em março de 2022.