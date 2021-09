Babu Santana e Marisa Orth contracenam no humorístico ‘Central de Bicos’

Babu Santana e Marisa Orth já tem data para estrear o humorístico “Central de Bicos”, que terá 20 episódios. A partir do dia 13 de setembro, o programa começa a ir ao ar no Multishow, canal a cabo da Globo. O ator Maurício Manfrini também está no elenco deste novo sitcom brasileiro.

Na atração, Maurício Manfrini volta a viver Paulinho Gogó, seu personagem mais famoso, já Marisa vive Kellen, irmã de Paulinho Gogó, e que é casada com Manteiguinha, personagem de Babu Santana. Como todo programa de humor do canal, um tema central dá o norte da temporada, nesta, a 1ª temporada, os três estão desempregados e decidem empreender e acabam criando a Central de Bicos, que oferece todo tipo de serviço aos clientes.

No programa de humor, a personagem de Marisa é uma hater da internet. “Ela é muito invejosa, diz que o cabelo da Marina Ruy Barbosa é falso, que os olhos de Giovanna Ewbank e os de Bruno Gagliasso são enjoativos, sabe? Uma maravilha de pessoa”, explicou a atriz para o jornal O Globo.

Reprodução/Multishow

Já para o ator e ex-BBB Babu, que interpretará o marido de Marisa Orth, ser protagonista do humorístico “Central de Bicos” é um sonho realizado. “Protagonizar um programa de humor no Multishow sempre foi um sonho. E esse projeto está sendo muito especial. Além de refletir sobre situações que impactam a vida dos brasileiros, conseguimos apresentar tudo com humor e diversão. Esperamos que seja um respiro para o público e, também, que gere identificação e sorrisos”, disse o ex-BBB.

Além do Multishow

Marisa Orth não está apenas gravando o “Central de Bico”, do Multishow. Longe das novelas desde sua participação especial em “Bom Sucesso”, de 2019, a atriz também foi confirmada no elenco de “Além da Ilusão”, novo folhetim da Globo. Na trama, escrita por Alessandra Poggi, Marisa, vai interpretar uma vedete chamada Margot.

Segundo a Globo, a previsão é que “Além da Ilusão”entre no ar após “Nos Tempos do Imperador”, que estreou há algumas semanas no lugar da reprise especial de “A Vida da Gente”.