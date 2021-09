Ator Sérgio Mamberti, do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, está internado em São Paulo

O ator Sérgio Mamberti, que interpretou o Doutor Vitor na série infantil “ Castelo Rá-Tim-Bum”, está internado em um hospital da rede Prevent Senior, na cidade de São Paulo. Segundo seu filho, Carlos Mamberti, seu filho, o ator, de 82 anos, está intubado.

De acordo com o herdeiro do artista, Sérgio está com uma infecção nos pulmões e o caso inspira cuidados, mas ele encontra-se estável. Já Fabrício Mamberti, outro filho do ator, afirmou que o ano está sendo difícil e que o pai foi internado três vezes. “Este ano tem sido duro para ele. Na penúltima internação, em julho, teve uma pneumonia, resolveu e acabou voltando para casa. Mas foram muitos remédios, e isso acabou afetando um pouco os rins dele. Ele passou três semanas em casa e começou a ter disfunção renal, o que alterou a pressão. Novamente, teve que voltar para a UTI. E, como fica numa posição sem muito movimento, novamente o pulmão começou a ter água e, com isso, se formou uma nova pneumonia”, contou Fabrício ao jornal O Globo.

Reprodução

LEIA MAIS:

Sobre o estado de saúde do pai, ele afirmou: “Eles agora estão trabalhando nessa parte da musculatura. Ele está muito magrinho, teve resistência para extubar. Então, a luta neste momento é para a extubação e o fortalecimento muscular dele. O estado é bem delicado, mas a gente está com esperança. Mamberti é forte. Meu pai é lutador. A gente está acompanhando de perto, torcendo para ele sair dessa”, finalizou Fabrício.

Além do personagem na série e filme “Castelo Rá-Tim-Bum”, Sergio interpretou importantes papéis na TV Globo, como o mordomo Eugênio em “Vale Tudo” e, recentemente, pode ser visto na novela “Flor do Caribe”, onde viveu o vilão Dionísio. Em 2016, fez sua estreia nos serviços de streaming na série 3% produzida pela Netflix.