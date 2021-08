La Casa De Papel: Novo trailer é liberado e pista sobre o fim da 5ª parte é relembrada

O tão esperado trailer da primeira parte da quinta temporada de “La Casa de Papel” acaba de ser lançado e a série já tem data para chegar na Netflix: 3 de setembro.

Novamente a história dos ladrões mais famosos da Espanha será dividida em duas partes e a segunda está prevista para dezembro deste ano, com cinco episódios cada, segundo o portal Bio Bio.

Depois de mais de 100 horas trancados no banco, o jogo vira para o Professor e Lisboa assume a liderança.

“O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez , ele não tem planos de escapar. Quando parecer que nada pode piorar, chegará um novo inimigo, muito mais poderoso que os anteriores: o exército ”, diz a sinopse revelando que o cenário será uma verdadeira guerra.

“Quando começamos a escrever a parte 5 no meio da pandemia, sentimos que tínhamos que mudar o que era esperado de uma temporada de dez episódios e tentamos por todos os meios gerar uma sensação de fim da temporada ou final da série naquele primeiro volume. Decidimos trabalhar em um gênero de guerra extrema e colocar a o bando por um fio. No volume 2 focamos mais na parte emocional dos personagens, é uma viagem pelo mapa sentimental que nos conecta diretamente com a despedida ”, disse Álex Pina, criador da série.

O final não será definitivo

Nas redes sociais, os fãs lembram trechos importantes das temporadas anteriores e chegam a mencionar que Lisboa terá cartas na manga, pois ela diz na terceira entrega que “o plano é perfeito”, pois ela e Professor o estudaram juntos.

Confira mais sobre “La Casa De Papel”:

Em entrevista Koldo Serra, diretor da trama, revelou que Alícia Sierra é uma grande personagem e que a história terminará de forma aberta, deixando um grande suspense no ar, o que deixa as portas abertas para algum tipo de continuação.

Ficou ansioso?