Gil do Vigor é exposto e detalhes sobre sua mudança para os EUA vem à tona

O ex-BBB Gil do Vigor não ganhou o reality show “Big Brother Brasil 21”, mas ele está ostentando em sua mudança para os Estados Unidos. A comprovação de que ele venceu na vida veio no “Mais Você” desta quinta-feira (02), quando ele participou e contou tudo para Ana Maria Braga. Detalhe, para entrar ao vivo, Gil acordou às 4h30, por causa do fuso horário.

Durante o quadro “Tá Lascado”, onde Gil deveria tirar as dúvidas sobre economia, Ana Maria Braga mudou a pauta e começou a falar sobre a mudança dele para a Califórnia, onde cursa o PhD em Economia. Detalhes como voo em primeira classe e hotel cinco estrelas foram revelados pela apresentadora do programa matinal da Globo. “No avião era um luxo só, eu comi, deitei, me cobri e tomei champanhe. Ronquei a ponto de o comissário me perguntar se estava tudo ok. Paguei, tenho direito a roncar, né?”, disse Gil do Vigor após ser exposto por Ana.

O “Mais Você” exibiu vídeos sobre os primeiros dias de estudo de Gil do Vigor. Na filmagem, Gil mostra que já fez amigos e como foi a ida para o seu primeiro dia de aula na Califórnia. “Foi chegar aqui, entrar na universidade e um filme passou pela minha cabeça. Do momento que saio de casa, do estudo no quarto quente, das lágrimas de preocupação, do avião… Vi que valeu a pena, tudo valeu a pena. Tudo o que plantei estou colhendo”, disse, emocionado.

Outro ponto que chamou a atenção de Gil durante as aulas foi a comunicação com os professores e, segundo Ana Maria Braga, ele está com o inglês em dia. “Vi colegas meio perdidos com a matéria, mas eu entendi tudo. Estou bem preparado, nossas universidades públicas estão preparando bem os alunos”, comentou o ex-BBB 21.

Já sobre o hotel de luxo, onde ficou quando chegou aos Estados Unidos, o economista avisou que já se mudou e agora está em uma casa compartilhada, com direito a piscina e academia.