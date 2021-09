Fiuk revela como pretende ganhar o ‘Show dos Famosos’

Após fazer parte do elenco do “Big Brother Brasil”, onde ficou em terceiro lugar, Fiuk volta à Globo para participar do “Show dos Famosos”, quadro que estreia neste domingo (05), no “Domingão com Huck”, novo programa de Luciano Huck.

Na atração, o filho de Fábio Júnior, vai se caracterizar como um outro artista e, para levar o troféu de campeão, precisará convencer o júri e o público com uma performance idêntica à do cantor homenageado. “Pensei em vários homenageados. Prendendo me surpreender, surpreender os jurados e o público saindo da minha zona de conforto. A minha primeira apresentação já foi um grande desafio porque mergulhei de cabeça”, explicou o artista.

Reprodução

Para este novo desafio, ele precisará de técnica, por isso, Fiuk revelou que está 100% focado e se preparando dentro e fora do horário de ensaios e, para fazer bonito, está fazendo atividades físicas e cuidando muito bem da voz, que não pode falhar. “Estou me preparando com exercícios físicos, para relaxar a mente e trabalhando a voz. Temos sorte de ter uma equipe sensacional no programa para ajudar a gente com todas essas coisas. Mas, tento não criar expectativa porque sou muito ansioso”.

E, além da técnica, Fiuk pretende levar para o “Show dos Famosos” sua bagagem cultural e feeling musical. “Vou trazer toda a minha bagagem, tudo que escuto a vida toda, os artistas que gosto. Vou levar bastante coisa do quadro porque vou homenagear artistas que não tenho tanto conhecimento pelo desafio”.

E, depois de chegar na final do BBB 21, a expectativa de Fiuk só aumenta, e ele garante que quer chegar o mais longe possível. “Não sei se vou longe ou não, óbvio que tenho essa vontade, estou me dedicando muito, tenho muita vontade de chegar na final, é um grande sonho. Estou indo para me divertir e me entregar”.

Nesta nova fase, o quadro ganha um novo elenco e será dividido em três grupos: Fiuk, Gloria Groove e Margareth Menezes, no grupo A; Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo, no grupo B; Diego Hypólito, Mariana Rios e Robson Nunes, no grupo C.