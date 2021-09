Planetário do Parque Ibirapuera reabre neste sábado

O Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, será reaberto neste sábado (04) e para animar o fim de semana prolongado o local apresenta a atração Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez, que faz um passeio pelo céu da metrópole, que há muito tempo não pode ser visto sem a poluição.

Além desta atração, o Planetário do Ibirapuera reúne um acervo histórico, que pode ser visitado. Também é possível contemplar um fragmento de 22,7 quilos do meteorito Santa Luzia. Quem passar por lá, também poderá curtir as exposições “Mundos Desconhecidos” e “Da Terra ao Universo“.

Neste sábado (04) e para o feriado de 7 de setembro, a entrada é gratuita. E, por causa da pandemia, as visitas são controladas e para entrar no Planetário é necessário reservar, por meio da internet, e o agendamento começa nesta sexta-feira (03). As visitas são feitas em dois horários: às 14h e às 17h. Ao todo, a administração do local disponibilizou 143 ingressos para o público, o que corresponde a quase metade da capacidade máxima do local.

Mas, para quem quer visitar o local nos próximos finais de semana, o Planetário disponibilizará, a partir do dia 10 de setembro, ingressos para agendamento das sessões que vão ocorrer às sextas-feiras e aos finais de semana. Os agendamentos de cada semana serão liberados todas as terças-feiras. Estes ingressos poderão ser comprados pelos valores de R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada) no site da Uhuu.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, há limite de pessoas no auditório neste momento. O uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão, assim como em todas as dependências do parque.

Também não será permitida a entrada de visitantes com alimentos e/ou bebidas para evitar a necessidade de retirada da máscara, informa a Urbia, gestora do parque desde outubro de 2020.