Trailer final de ‘007: No Time to Die’ mostra Daniel Craig pela última vez na pele do espião

Daniel Craig viverá sua última aventura na pele de 007.

O trailer final de ‘007: No Time to Die’ revela que Daniel Craig em uma corrida contra o tempo para salvar o mundo. Tudo indica que será o último filme do ator no papel do espião. Após deixar a MI6, uma agência de inteligência britânica, Bond recebe uma mensagem de seu amigo da CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright), que solicita seus serviços para encontrar um cientista desaparecido.

Então, Bond mergulha em uma missão ameaçadora que o coloca em confronto com seu mais novo adversário, Safin (Rami Malek), que tem em suas mãos uma nova e perigosa tecnologia.

Em novembro de 2020, Daniel Craig confirmou que o longa marcaria sua última vez no papel de James Bond. Ele assumiu o papel icônico depois de Pierce Brosnan em ‘007: Casino Royale’, de 2006, e continuou a reprisar o personagem em ‘007: Quantum of Solace’, de 2008, ‘007: Skyfall’, de 2012’ e ‘007: Spectre’, de 2015.

“Nada pode prepará-lo para a conclusão épica”, diz uma mensagem no trailer. O lançamento do filme ocorre após 18 meses de atraso. O filme, dirigido por Cary Joji Fukunaga, foi originalmente planejado para ser lançado em abril de 2020 antes de ser adiado pela pandemia da Covid-19. A estreia foi remarcada para novembro de 2020, depois para abril de 2021 e agora está prevista para 8 de outubro.

No elenco também estão Léa Seydoux, Lashana Lynch, Naomie Harris, Ben Whishaw, Ralph Fiennes e Christoph Waltz.