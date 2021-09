Após lançar EP, Juliette Freire responde seus fãs no Spotfy

Juliette Freire lançou seu primeiro EP, com seis músicas inéditas. Para ouvir, basta acessar o Spotify, que também conta com vídeos, que estão na playlist Hot Hits Brasil, onde a ex-BBB responde algumas perguntas sobre ela e o seu trabalho no streaming de músicas.

Em um dos vídeos, a campeã do BBB 21 fala sobre a nova fase na música: “É muita responsabilidade dizer que sou cantora. Já fiz muitas coisas na vida, batalhei muito, mas esse sonho estava adormecido, porque eu dizia que não tinha tempo pra isso. A música sempre estava em mim, dizer que sou cantora é muita audácia, sou só uma menina que canta”.

Reprodução/Instagram

Em outro post, Juliette é confrontada com a seguinte pergunta”o que você fazia da vida” e ela responde: “Sucesso… brincadeira. Já fiz tantas coisas na vida, mas neste momento estou aprendendo uma carreira artística e executando muita coisa bonita e aprendendo ser cantora”.

Já sobre seus cuidados de beleza, onde a rainha dos cactos revela se faz algum processo, como chapinha, em seus cabelos, que já foram elogiados muitas vezes dentro e fora da casa do “Big Brother Brasil”. “Não faço. Já fiz, há uns 6 meses ou mais, que é um alinhamento orgânico, que é um ácido só nessa parte aqui (mostrando os fios na parte da frente do cabelo). Agora está natural, mas estou pensando em fazer de novo”.

Reprodução/Instagram

Os vídeos com a artista ficam disponíveis até a próxima quinta-feira (09), e só podem ser visualizados usando o aplicativo do Spotify. Para quem quer ouvir mais histórias de Juliette, essa função só aparece quando acessar o aplicativo no celular. Pelo computador não é possível ver.

Além de seu primeiro EP, Juliette ajudou a aumentar o download de canções que ela cantou durante o “Big Brother Brasil 21”, onde se tornou famosa. Entre as canções estão: “Deus Me Proteja”, do Chico César, teve um aumento de 2.165% dos streams e “La Belle De Jour”, de Alceu Valença, que teve um aumento de 52% dos streams na ocasião.

Lançado na última quinta-feira (02), o EP reúne seis faixas inéditas: “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei Lá” e “Benzin”. Conhecida por sempre bater recordes, com esse EP não foi diferente, foram realizados mais de 600 mil “pré-saves” do material em todas as plataformas de streaming. Só no Spotify, as músicas foram garantidas por mais de 222 mil pessoas antes do lançamento.