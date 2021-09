Vídeo: TV Cultura homenageia Sérgio Mamberti com vinheta emocionante

A TV Cultura homenageou o ator e diretor Sérgio Mamberti, que morreu na madrugada da última sexta-feira (03), aos 82 anos, por falência múltipla dos órgãos. Em uma vinheta, a emissora de São Paulo usou o personagem Tio Victor, do seriado infantil “Castelo Rá-Tim-Bum”, para enaltecê-lo.

A vinheta surgia durante os intervalos e, também, nas redes sociais oficiais da TV Cultura. Caracterizado como o Doutor Victor, um desenho animado do ator caminhou pela telinha com sua famosa pasta na mão. “Um artista brilhante que marcou a infância de muita gente. Nosso carinho a Sérgio Mamberti!”, escreveu a emissora na legenda da publicação no Instagram. “Nosso eterno Tio Victor do Castelo Rá-Tim-Bum”, completou no vídeo.

A TV Cultura homenageou o ex-contratado com uma reportagem especial no Jornal da Tarde e reprisou a edição do Persona, de Atílio Bari, com participação de Mamberti. Na sequência, levou ao ar o Teatro 2 com a peça Caso Clínico, com Mamberti e Nathalia Timberg, com adaptação e direção de Antunes Filho.

Morte de Sérgio Mamberti

A confirmação da morte do ator Sérgio Mamberti, o eterno Doutor Victor, do “Castelo Rá-Tim-Bum” (1994), aos 82 anos, movimentou as redes sociais de inúmeros famosos, como Cassio Scapin e Luciano Amaral, que trabalharam com Sérgio no seriado infantil da TV Cultura. A atriz Elisa Lucinda e a humorista Tatá Werneck também prestaram suas homenagens ao lembrar de sua carreira no teatro, televisão e cinema. No Twitter, o nome do ator está entre os assuntos mais comentados no Brasil.

O ator e diretor morreu na madrugada desta sexta-feira (03), em São Paulo. Ele estava internado com uma infecção nos pulmões em um hospital da rede Prevent Senior e teve falência múltipla de órgãos. Em julho deste ano, Mamberti já havia sido hospitalizado para tratar de uma pneumonia e chegou a passar por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).