Veja quando acabam as gravações de ‘Gênesis’, na Record TV

A novela bíblica “Gênesis”, na Record TV, está em sua fase final, chamada de José do Egito. E, após sete partes, a trama chegará ao fim ainda este ano. Porém, as gravações devem acabar no próximo dia 15.

Gravada parte nos estúdios da Casablanca no Rio de Janeiro, parte em diversas locações no Brasil e no Marrocos, na África, a história dirigida por Edgard Miranda será sucedida por outra narração bíblica: “Reis”, que está em fase de convocação de elenco. A nova produção será escrita por Raphaela Castro.

Divulgação/Record TV

Quem entrou para a última fase de “Gênesis”, na Record TV, foi o ator Fernando Pavão, que vive o faraó Sheshi, poderoso, porém, bastante fragilizado. No folhetim, o personagem de Fernando não é um egípcio verdadeiro, por isso, sofrerá bastante e será visto como um intruso. Na trama, o faraó será apaixonado por Asenate (Letícia Almeida), mas ela acabará se apaixonando por José (Juliano Laham).

Reprodução

Nesta fase, “Gênesis” promete grandes cenas entre os personagens de Laham e Pavão. A expectativa, é que a novela bíblica encerre com uma boa audiência, principalmente por que ela manteve a emissora de São Paulo na vice-liderança, mesmo com a paralisação das gravações durante a pandemia de covid-19. Porém, quando a situação do país melhorou, as gravações puderam ser retomadas.

Com o fim das filmagens de “Gênesis”, a Record TV deve começar as gravações da novela bíblica “Reis”, que será a primeira novela inédita da emissora, que irá ao ar às 21h. As gravações devem começar em novembro. Inicialmente, o trabalho estava confirmado para começar em setembro, mas a pandemia adiou o início dos trabalhos em estúdio e a emissora precisou repensar o seus projetos voltados à dramaturgia.

A nova trama se baseia em vários livros do Antigo Testamento e, assim como a atual novela “Genesis”, vai se dividir em algumas temporadas. O enredo da novela, escrita por Raphaella Castro, a mesma responsável pelo texto da 7ª fase de “Gênesis”, retrata a transição no governo de Israel, que anteriormente era comandado por juízes e passa a ser regido pela monarquia. Será abordado os dois últimos juízes, Eli e Samuel e, em seguida, os primeiros reis, Saul e Davi. Na sequência, está prevista a história de Salomão e, a partir deste ponto, o reino será dividido em Israel (capital Samaria) e Judá (capital Jerusalém).