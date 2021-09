Cantor Enrique Iglesias encerra carreira com nova turnê

Após 20 anos de estrada, o cantor Enrique Iglesias vai se aposentar. A informação foi dada em uma live feita com Ricky Martin e Sebastián Yatra, onde ele também anunciou o lançamento de seu último trabalho, chamado “Final”, que será lançado no dia 17 de setembro.

O espanhol revelou ainda que não vai parar de fazer música, mas que “fará diferente”. “Estou naquele momento da minha vida, naquele capítulo da minha vida, que acho que é a hora certa de parar”, admitiu o ídolo espanhol, de 46 anos.

Para encerrar em grande estilo, Enrique Iglesias fará uma turnê de despedida, que contará com a participação especial dos amigos Ricky e Yatra. O colombiano Yatra fez recentemente um feat com Simone e Simaria na música “No Llores Más”.

Carreira de sucesso

Durante sua carreira, Enrique lançou 11 trabalhos em inglês e espanhol e, fazendo sucesso em vários países, recebeu o título de Rei do Pop Latino, na Calçada da Fama de Hollywood. O primeiro álbum de Enrique Iglesias foi lançado em 1995 e vendeu cerca de 3 milhões de cópias na primeira semana e, também, rendeu ao cantor um Grammy de “Melhor Performance Pop Latina”.

Em 2001, Enrique lançou o álbum “Escape”, que teve como principal single a música “Hero”, se tornou um hit número 1 no Reino Unido e em alguns outros países. Uma segunda edição do álbum foi lançada internacionalmente e continha uma nova versão de uma das músicas favoritas de Enrique, “Maybe”, que ganhou um dueto com Lionel Richie chamado “To Love a Woman”.

Já em 2001, Enrique Iglesias empolgou seus fãs com a turnê “One-Night Stand World Tour”, que contou com 50 shows, que aconteceram em 16 países com os ingressos esgotados em 16 países. A segunda parte da tour, “Don’t Turn Off The Lights”, foi completada no verão de 2002, com duas noites com ingressos esgotados no Madison Square Garden, em Nova York e outras duas no Auditório Nacional do México. A turnê terminou com um show no Coliseu Roberto Clemente em San Juan, Porto Rico. E, em 2016, foi indicado aos Grammy Latinos de Gravação do Ano e Canção do Ano por sua canção “Duele El Corazón”.