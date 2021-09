Resumo: Pilar flagra Samuel e Luísa juntos e morre de ciúmes, em ‘Nos Tempos do Imperador’

Nos próximos capítulos da novela “Nos Tempos do Imperador”, na Globo, a estudante de medicina Pilar (Gabriela Medvedovski) terá que ter a cabeça no lugar para manter seu romance com Samuel, pois além de aturar Zayla (Alana Cabral), que também é completamente apaixonada pelo músico, a donzela vai cismar com Luísa (Mariana Ximenes), após flagrar Samuel e condessa juntos. “Algum segredo que não posso saber?” , brinca ela.

Quem percebe o clima estranho é Justina (Cinnara Leal), braço direito da condessa, que fica de olho no ciúme da menina. “A condessa sempre convida o Samuel para cantar para os amigos dela. Ela o ajuda muito. Não é à toa que o Conde (Thierry Tremouroux) não gostava muito da amizade dos dois. Você tem ciúmes?”, argumenta Justina. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana!

Segunda-feira: 06/09

Cândida afirma a Pilar, Samuel e Olu que Abena e Baltazar estão mortos. Pedro decide deixar a casa de Tonico antes do tempo. Teresa conforta Dolores. Samuel afirma que cuidará de Guebo, que sofre com a morte da família. Nélio aceita se casar com Nonarica. Pedro escreve para Luísa, que confessa a Samuel que sente falta do imperador. Clemência desconfia de Quinzinho, Lupita, Licurgo e Germana. Nonarica desiste do casamento com Nélio, que comemora. Pilar sente ciúmes da amizade entre Samuel e Luísa. Guebo promete vingar a morte de sua família. Tonico descobre o paradeiro de Pilar.

Terça-feira: 07/09

Dolores nota que perdeu a carta de Pilar. Samuel diz a Pilar que Guebo não quer morar com eles. Tonico arma para Pilar e convida Eudoro e Dolores para sua posse no Rio de Janeiro. Clemência descobre as tramoias de Quinzinho, Licurgo, Germana e Lupita. Guebo começa a lutar capoeira, e Cândida se preocupa. Luísa sente falta de Pedro, mas afirma a Justina que voltará para a França. Guebo agride Borges e se recusa a ir para a escola militar. Batista e Lota armam e conseguem o direito às terras invadidas. Pilar faz o parto de Clemência, que dá à luz gêmeos. Pedro e Teresa voltam ao Rio de Janeiro. Pedro procura Luísa.

Quarta-feira: 08/09

Pedro insiste para reatar com Luísa. Pilar comemora o parto dos gêmeos. Clemência sofre para cuidar dos bebês. Samuel tenta convencer Guebo a entrar na escola militar. Tonico, Eudoro e Dolores partem para o Rio de Janeiro. Teresa comenta com Pilar sobre a chegada de Tonico à capital. Teresa sonda Luísa sobre sua correspondência com Pedro. Luísa deduz que Teresa usou Mariquinha para separá-la de Pedro. Luísa se declara para Pedro.

Quinta-feira: 09/09

Pedro e Luísa se amam. Pedro confessa a Teresa que está apaixonado por Luísa. Zayla garante a Cândida que o casamento de Pilar e Samuel não ocorrerá. Teresa procura Luísa, e Pedro as observa juntas. Eudoro desconfia do comportamento de Tonico com Dolores. Lota e Batista chegam ao Rio de Janeiro, e Tonico exige que Nélio afaste a família de sua casa. Pedro e Luísa se encontram em uma casa de campo. Caxias alerta Samuel sobre a ausência de Guebo na escola. Tonico encontra Pilar, e Samuel defende a noiva.

Sexta-feira: 10/09

Tonico enfrenta Samuel e afirma que se casará com Pilar. Luísa alerta Pedro sobre Tonico. Pilar pede a ajuda de Luísa para encontrar Dolores. Lota e Batista reencontram Lupita, que os leva até o cassino de Quinzinho. Tonico provoca Luísa por conta de Samuel. Dolores e Pilar se reencontram. Guebo promete a Samuel que estudará. Lurdes lembra de Tonico e conta a Pedro sobre o episódio que ocorreu na infância dos dois. Pedro agride Tonico.

Sábado: 11/09

Pedro humilha Tonico, e é repreendido por Teresa. Lota e Batista perdem seu dinheiro para Quinzinho. Tonico garante que Pilar será sua esposa. Lurdes sofre um ataque cardíaco, e Pedro se desespera. Nicolau se declara para Lurdes. Tonico tenta manipular Dolores para chegar até Pilar. Teresa anuncia a Pilar que a moça foi aceita para uma faculdade de medicina na América do Norte.