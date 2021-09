Na Globo: Remake de ‘Pantanal’ deve estrear em 2022

As produções nos estúdios da Globo andam a todo vapor, seja na linha de shows ou na dramaturgia. Neste momento, a emissora prepara o remake da novela “Pantanal”, que está sendo adaptada por Bruno Luperi. A previsão é de que a estreia aconteça no dia 14 de março de 2022.

Porém, os fãs precisam ter paciência para assistir a novela, que originalmente foi escrita por Benedito Ruy Barbosa, já que ela entra no lugar do folhetim “Um Lugar ao Sol”, escrita por Lícia Manzo, que vai substituir a edição especial de “Império”, na faixa das 21h, a partir do dia 8 de novembro.

Alanis Guillen viverá a Juma em Pantanal (Foto: Reprodução)

Mas, mesmo longe da estreia, o remake de “Pantanal” é uma das grandes promessas da Globo, que pretende atrair o público e melhorar a audiência no horário nobre. E, como foi dito, a produção está a todo vapor e já teria escalado praticamente todo o elenco da trama.

Nesta nova versão, o ator Renato Góes viverá José Leôncio, protagonista da primeira fase de “Pantanal”. Ele fará o papel que foi de Paulo Gorgulho. Já o veterano Marcos Palmeira, que esteve também na versão original, interpreta o mesmo personagem de Renato na segunda fase do folhetim. E, para interpretar Juma Marruá, mocinha vivida por Cristiana Oliveira na primeira versão, a Globo escalou Alanis Guillen. Já a mãe de Juma será feita por Juliana Paes.

Os atores Gabriel Stauffer e Caco Ciocler vão dividir o papel do médico Gustavo, que irá transitar nas duas fases do remake escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa. Outro ator confirmado em “Pantanal” foi Jesuíta Barbosa, que interpretará Jove, um rapaz que sofrerá ataques homofóbicos por ser considerado um homem sensível. Já Silvero Pereira fará outro vaqueiro, Zaqueu, que será homossexual assumido na história. A vilã Guta será vivida por Julia Dalavia.