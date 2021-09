Elenco de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ grava fora dos estúdios da Globo

As gravações fora dos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, voltaram a acontecer e, na última sexta-feira (03), parte do elenco da novela “Quanto Mais Vida, Melhor” esteve no estádio Giulete Carvalho, do América, em Mesquita, Rio de Janeiro, para gravar algumas cenas.

Quem gravou no estádio foi o ator Vladimir Brichta, que vai interpretar Neném,um jogador que, em crise profissional, acaba contratado como reforço do clube. Carol Marra (Alice) e Marcelo Flores (Trombada) dividiram imagens do trabalho com seus seguidores.

Nas fotos dos bastidores, Carol surgiu ao lado de Vladimir, Marcelo e Sérgio Menezes. Marra também gravou um vídeo com Giovanna Antonelli, intérprete da protagonista Paula. Já Flores posou com Marcos Caruso.

Escrita por Mauro Wilson, a novela está prevista para estrear em novembro, a novela “Quanto Mais Vida, Melhor” conta com quatro protagonistas – Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage) -, que são vítimas de um desastre aéreo. Mas, diante da Morte (Marcela Maia), recebem a chance de voltarem à Terra para a correção de erros do passado. A única certeza é que, dentro de seis meses, um deles morrerá de fato.

O folhetim, com direção artística de Allan Fiterman, reúne também Ana Hikari, Ana Lúcia Torre, Bárbara Colen, Bruno Cabrerizo, Elizabeth Savala, Jaffar Bambirra, Júlia Lemmertz, Mariana Nunes, Micheli Machado, Tato Gabus, Agnes Brichta, Evelyn Castro, Felipe Abib, Jussara Freire, Karina Dohme, Matheus Abreu, Nany People, Stepan Nercessian, Thardelly Lima e Zezeh Barbosa, entre outros.