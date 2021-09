‘Canta Comigo Teen’ e ‘Top Chef’ ganham novas temporadas na Record TV

A Record TV terá novos programas em sua grade a partir desta semana. A primeira atração que retorna é o “Top Chef Brasil”, que estreia sua 3ª temporada na sexta-feira (24), logo após o “A Fazenda 13”, a partir das 23h15.

Com 15 participantes, a terceira temporada do reality show gastronômico está sendo gravada nos estúdios da GGP, em São Paulo. Se não houver alteração no roteiro, as filmagens do projeto devem ser concluídas em breve.

Apresentado por Felipe Bronze, o novo “Top Chef Brasil” terá 12 episódios inéditos e a final será transmitida ao vivo. Na competição, os cozinheiros profissionais irão enfrentar diversos desafios na cozinha e não poupar esforços na luta pelo prêmio de R$ 300 mil e o título de “Top Chef Brasil”. O programa terá Ailin Aleixo e Emmanuel Bassoleil como jurados.

Nas edições passadas, Giovanna Perrone foi a campeã da 1ª temporada (2019) e Luciana Berry venceu em 2020, ou seja, a 2ª temporada, tornando-se a segunda vencedora.

Outro programa que retorna é o “Canta Comigo Teen”, que estreia sua 2ª temporada no domingo, dia 03 de outubro. A apresentação do programa será de Rodrigo Faro e a exibição acontecerá após o programa “Hora do Faro”, na Record TV.

No reality show musical, os jovens candidatos serão julgados por 100 artistas convidados, destaques no cenário nacional.

Na dinâmica do “Canta Comigo”, o jurado que gostar da apresentação poderá se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos o competidor consegue, sendo que uma pessoa de pé é igual a um ponto ganho.